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Уимблдон
08 июля 2025, 16:38 | Обновлено 08 июля 2025, 17:39
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СИННЕР: «Он показал, на что способен, и очень жаль, что случилось дальше»

Итальянец дал на пресс-конференцию после матча

08 июля 2025, 16:38 | Обновлено 08 июля 2025, 17:39
80
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СИННЕР: «Он показал, на что способен, и очень жаль, что случилось дальше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира 2025 после того, как болгарин Григор Димитров выиграл первые два сета, а в третьей партии при счете 2:2 отказался продолжать борьбу из-за травмы. Вот что итальянец сказал на пресс-конференции после матча.

Трагическая развязка

«Думаю, я сказал на корте всё, что хотел: ему просто не повезло после двух потрясающих сетов. Конечно, никто не хочет заканчивать матч таким образом. Я не знаю, что именно с ним случилось. После матча нормально, что каждый находится со своей командой, и я не стал подходить. Мы хорошие друзья, но такие моменты всегда очень трудные. Я почувствовал, что сейчас не лучший момент, чтобы расспрашивать его, поэтому пока не знаю никаких подробностей».

Боль в локте

«Все произошло очень рано – в первом гейме матча. Это было довольно неудачное падение. Я только что посмотрел видео – не выглядело серьезным, но я все равно ощутил боль в тот момент, особенно каждый раз, когда подавал или бил форхенд. Я чувствовал, что что-то не так, так что посмотрим, как будет дальше. Завтра мы проверим, в каком состоянии локоть. Здесь на турнире ATP у нас отличные физиотерапевты. Врач сказал, что все в порядке, но завтра мы все равно сделаем МРТ, чтобы убедиться, что нет ничего серьёзного».

Уровень Димитрова

«Он подавал впечатляюще – очень точно и сильно. Он хорошо варьировал игру, был легкий ветер, и он грамотно им пользовался. Мне казалось, что я хорошо подготовился к матчу, но то, как он его провёл, превзошло все ожидания. Он играл в потрясающий теннис. Когда закрыли крышу, мы немного потерялись в происходящем, но у нас были хорошие розыгрыши до начала третьего сета. Он показал, на что способен, и очень жаль, что случилось дальше. Желаю ему скорейшего выздоровления».

Матч с Шелтоном в четвертьфинале

«Мне нужно будет серьезно поработать над приемом – у него мощнейшая подача. Он заметно прибавил в игре с задней линии. Я видел его великолепный матч против Карлоса (Алькараса) в Париже. Он умеет скользить по любому покрытию. Мы уже играли здесь в прошлом году – это был тяжелый матч. Посмотрим, что будет на этот раз. Понимаю, что он поставит передо мной серьёзные задачи. Сейчас мне нужно сконцентрироваться на себе. Надеюсь, что подойду к матчу на 100 %».

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Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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