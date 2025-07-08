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  4. Владимир МУЛИК: «Каждый день упорно работаем»
Украина. Премьер лига
08 июля 2025, 16:57 |
74
0

Владимир МУЛИК: «Каждый день упорно работаем»

Игрок «Кривбасса» прокомментировал победу в матче со словенским клубом «Браво»

08 июля 2025, 16:57 |
74
0
Владимир МУЛИК: «Каждый день упорно работаем»
ФК Кривбасс. Владимир Мулик

«Кривбасс» продолжает учебно-тренировочные сборы в Словении. Команда Патрика ван Леувена сыграла товарищеский матч со словенским клубом «Браво» и одержала победу со счетом 1:0. Впечатлениями о матче поделился игрок криворожского клуба Владимир Мулик.

– Первая победа на сборах и такая непростая. Как прокомментируешь игру?

– Прежде всего, хочу поздравить команду с первой победой в новом сезоне. Каждый день упорно работаем. Мы играли под нагрузками. Эта победа – стимул для нас двигаться дальше.

– Относительно соперника. Ожидали именно такой футбол от НК «Браво»?

– Боевая команда. Играет в тяжелый для нас футбол. Наша команда в целом сыграла неплохо и выполнила все тренерские указания.

– Что можешь сказать о взаимопонимании с новыми партнерами?

– Новички с каждым днем все лучше чувствуют новых партнеров. Мы им помогаем на тренировках, подсказываем. Их адаптация проходит хорошо. Мы – одна команда, поэтому будем двигаться только вперед.

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Браво Любляна
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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