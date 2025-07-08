Клубный чемпионат мира. Сетка плей-офф: где и когда пройдут полуфиналы?

На клубном чемпионате мира 2025 наступила пора полуфинальных противостояний.

8 и 9 июля на турнире в США пройдут матчи 1/2 финала.

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Оба поединка пройдут на «Мет-Лайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде.

8 июля в 22:00 в игре за выход в финал встретятся: Флуминенсе (Бразилия) и Челси (Англия).

9 июля в 22:00 суперматч сыграют представители нижней сетки: ПСЖ (Франция) и Реал (Испания).

Клубный чемпионат мира 2025 проходит в США, в нем играют 32 команды из 6 континентальных конфедераций.

Финал турнира состоится в ночь с 13 на 14 июля на «Мет-Лайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде.

Клубный чемпионат мира 2025

Пары 1/2 финала. Ист-Резерфорд (США)

8 июля. 22:00. Флуминенсе (Бразилия) – Челси (Англия)

9 июля. 22:00. ПСЖ (Франция) – Реал (Испания)

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