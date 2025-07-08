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  4. Рафаэль БАНДЕЙРА: «Самое важное – выполнять то, что требует тренер»
Украина. Премьер лига
08 июля 2025, 16:06 |
39
0

Рафаэль БАНДЕЙРА: «Самое важное – выполнять то, что требует тренер»

Защитник «Кривбасса» подвел итого контрольного матча с «Браво»

08 июля 2025, 16:06 |
39
0
Рафаэль БАНДЕЙРА: «Самое важное – выполнять то, что требует тренер»
ФК Кривбасс. Рафаэль Бандейра

«Кривбасс» учебно-тренировочные сборы проводит в Словении. Команда сыграла товарищеский матч со словенским клубом «Браво» и одержала победу со счетом 1:0. Впечатлениями о матче поделился автор единственного гола Рафаэль Бандейра.

– Какие выводы можно сделать после этого спарринга?

– Сегодня была хорошая игра, мы контролировали матч. Самое важное – хорошо играть и выполнять то, что требует тренер. Мы выиграли – все отлично. О сопернике знаю немного. Только то, что они завершили прошлый сезон на пятом месте. «Браво» – достойный оппонент, но сегодня мы хорошо показали себя на поле и достигли своей цели - победили.

– Можно ли сравнить этот матч с предыдущим?

– Самое главное – качественно подготовиться во время летних сборов, чтобы быть готовыми к новому сезону УПЛ. Мы выполняем свою работу на поле. Я считаю, что сегодняшний матч был лучше, чем предыдущий, ведь мы упорно тренировались всю неделю. Ребята хорошо сыграли. Поздравляю всех с этим успехом.

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Рафаэль Бандейра чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Кривбасс Кривой Рог Браво Любляна
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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