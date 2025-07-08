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Уимблдон
08 июля 2025, 16:04 | Обновлено 08 июля 2025, 16:06
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ШЕЛТОН: «Все, что я достигаю, становится первым со времен Роддика»

Американский теннисист дал послематчевую пресс-конференцию

08 июля 2025, 16:04 | Обновлено 08 июля 2025, 16:06
80
0
ШЕЛТОН: «Все, что я достигаю, становится первым со времен Роддика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

Американский теннисист Бен Шелтон в этом сезоне дошел до полуфинала на Australian Open, вышел в четвертый раунд на Ролан Гаррос, и теперь сыграет в четвертьфинале на Уимблдоне 2025.

Таким образом американец доказал, что способен конкурировать на любом покрытии, и только сильнейшие могут его остановить. После победы в 1/8 финала над итальянцем Лоренцо Сонего он дал послематчевую пресс-конференцию.

Очередная победа над Сонего

«Я очень доволен своей сегодняшней победой – это было непросто, условия были очень тяжёлыми. Думаю, любой, кто смотрел матч, это понял. Сейчас я горжусь многим: тем, как провел встречу, тем, что выиграл в четырех сетах. Хотя есть и моменты, которые нужно улучшить к следующему раунду».

Прием – главная навязчивая идея

«Сегодня я очень хорошо принимал – я доволен своим прогрессом. Но пока ещё не там, где хочу быть: моя цель – стать элитным принимающим, одним из лучших в мире. Я на этом пути, хотя до цели далеко, но уже вижу в себе намного больше, чем в начале карьеры. Игра для меня становится проще, когда я подаю с высоким процентом первых подач и возвращаю каждый мяч в розыгрыш. Это моя задача на каждый матч, пусть и не всегда она достигается. Сегодня я не подавал блестяще и, пожалуй, принимал не так хорошо, как в матче с Фучовичем, но в важные моменты прибавил – и это было ключевым».

Зеркало Энди Роддика

«Честно говоря, я не играл в теннис, когда он выступал, но пересмотрел кучу его матчей. У него была подача сильнее, чем у меня – он был как ветряк, мощный физически. Он – вдохновение для меня. Мне нравился его мощный форхенд и работа ног. Он давал мне советы – не всегда напрямую, иногда через моего отца или команду. Для американца он – тот, кто добился того, чего я хочу. Все, что я достигаю, становится первым со времен Роддика. Иногда сложно поверить, что меня упоминают в одном предложении с ним».

Семейный турнир

«Это очень приятный турнир – со мной рядом все, кто мне нужен. Очень здорово делиться с ними каждой победой. На турнирах я часто наслаждаюсь обществом своей команды, каждым моментом – на корте и за его пределами. Именно в таких условиях я и показываю лучший теннис. У меня здесь отличная формула: не всегда удается жить с семьей в доме, проводить время вместе – это для меня по-настоящему ценно. Я никогда не заходил так далеко на турнире, но самое главное – это то, что со мной рядом моя семья».

Помог ли другой спорт адаптироваться к траве?

«Не знаю… Наверное, все виды спорта, проводимые на траве, могут как-то помочь в плане передвижения – они существуют уже много лет. Если говорить о траве конкретно – то никакой опыт не сравним с этим. Возможно, в подаче можно провести параллель с футболом или бейсболом, если говорить о движении руки. Но в остальном – все совсем другое, в других дисциплинах таким ударам не научиться».

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Уимблдон-2025 Бен Шелтон Лоренцо Сонего
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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