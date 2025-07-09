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  4. Известно, что ждет Лунина после КЧМ-2025. Реал решится на важный шаг
Испания
09 июля 2025, 04:56 |
289
1

Известно, что ждет Лунина после КЧМ-2025. Реал решится на важный шаг

Мадридцы и Андрей готовы выслушать предложения по трансферу

09 июля 2025, 04:56 |
289
1
Известно, что ждет Лунина после КЧМ-2025. Реал решится на важный шаг
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из «Реала» из-за недостатка игровой практики.

По информации испанского портала AS, будущее украинца – неопределенно. Его конкурент Тибо Куртуа продлил контракт до 2028 года. Отмечается, что после завершения клубного чемпионата мира 2025 года Лунина ждет важный разговор с руководством «бланкос».

Андрей рассмотрит уход, если поступит интересное предложение. «Реал» также не против продать Лунина – но предложение от потенциального покупателя должно удовлетворить финансовые требования «бланкос».

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

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трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: AS
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