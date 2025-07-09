Известно, что ждет Лунина после КЧМ-2025. Реал решится на важный шаг
Мадридцы и Андрей готовы выслушать предложения по трансферу
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из «Реала» из-за недостатка игровой практики.
По информации испанского портала AS, будущее украинца – неопределенно. Его конкурент Тибо Куртуа продлил контракт до 2028 года. Отмечается, что после завершения клубного чемпионата мира 2025 года Лунина ждет важный разговор с руководством «бланкос».
Андрей рассмотрит уход, если поступит интересное предложение. «Реал» также не против продать Лунина – но предложение от потенциального покупателя должно удовлетворить финансовые требования «бланкос».
В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
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