Известно, что ждет Лунина после КЧМ-2025. Реал решится на важный шаг

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из «Реала» из-за недостатка игровой практики.

По информации испанского портала AS, будущее украинца – неопределенно. Его конкурент Тибо Куртуа продлил контракт до 2028 года. Отмечается, что после завершения клубного чемпионата мира 2025 года Лунина ждет важный разговор с руководством «бланкос».

Андрей рассмотрит уход, если поступит интересное предложение. «Реал» также не против продать Лунина – но предложение от потенциального покупателя должно удовлетворить финансовые требования «бланкос».

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».