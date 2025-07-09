Экс-капитан Динамо рассказал о ссоре Ярмоленко с тренером киевлян
Николай Морозюк – о Рауле Рианчо
Бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк рассказал о специфике работы ассистента главного тренера киевлян Рауля Рианчо во времена Сергея Реброва.
«Рианчо имел очень большое влияние на команду, я такого раньше не видел. Бывало и такое, что Рианчо ссорился с игроками в перерыве, Ребров его всегда успокаивал.
Он очень часто ссорился с Ярмоленко. Рауль сыграл важную роль в клубе. Его сначала уважали, но потом он начал тянуть на себя слишком много», — сказал Морозюк.
Ранее Морозюк поделился мнением относительно работы нынешнего наставника «бело-синих» Александра Шовковского.
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