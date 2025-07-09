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  4. Экс-капитан Динамо рассказал о ссоре Ярмоленко с тренером киевлян
Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 03:23 |
260
0

Экс-капитан Динамо рассказал о ссоре Ярмоленко с тренером киевлян

Николай Морозюк – о Рауле Рианчо

09 июля 2025, 03:23 |
260
0
Экс-капитан Динамо рассказал о ссоре Ярмоленко с тренером киевлян
ФК Динамо. Николай Морозюк

Бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк рассказал о специфике работы ассистента главного тренера киевлян Рауля Рианчо во времена Сергея Реброва.

«Рианчо имел очень большое влияние на команду, я такого раньше не видел. Бывало и такое, что Рианчо ссорился с игроками в перерыве, Ребров его всегда успокаивал.

Он очень часто ссорился с Ярмоленко. Рауль сыграл важную роль в клубе. Его сначала уважали, но потом он начал тянуть на себя слишком много», — сказал Морозюк.

Ранее Морозюк поделился мнением относительно работы нынешнего наставника «бело-синих» Александра Шовковского.

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Рауль Рианчо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Ярмоленко
Дмитрий Олейник Источник: Денис Бойко
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