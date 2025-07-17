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  4. Легенда Шахтера: «Горняки пропустят, но забьют в четыре раза больше»
Лига Европы
17 июля 2025, 08:42 |
427
0

Легенда Шахтера: «Горняки пропустят, но забьют в четыре раза больше»

Экс-полузащитник донетчан Сергей Ященко уверен в крупной победе «Шахтера» над «Ильвесом»

17 июля 2025, 08:42 |
427
0
Легенда Шахтера: «Горняки пропустят, но забьют в четыре раза больше»
ФК Шахтер. Ильвес – Шахтер

Сегодня, 17 июля, в Тампере «Шахтер» проведет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы. Соперником «горняков» будет финский «Ильвес». Напомним, что первый поединок этих соперников в Словении завершился крупной победой украинской команды со счетом 6:0.

Чего ждать от донетчан в Финляндии эксклюзивно для сайта Sport.ua рассказал легендарный полузащитник «Шахтера» Сергей Ященко, на счету которого 444 поединка в оранжево-черной футболке.

– Сергей Владимирович, можно ли сказать, что ответный матч против «Ильвеса» будет для «Шахтера», как тренировка с повышенной ответственностью?
– Не думаю. После первого матча тренеры досконально изучают команду соперника, чтобы потом прибавить, дабы не дать оппоненту сыграть на его сильных сторонах. Я могу только предположить, что ответная игра будет проходить приблизительно по тому же сценарию, что и в Словении. К тому же на стороне «Шахтера» будет общий счет противостояния и психологическое преимущество. Уверен, что Арда Туран будет настраивать своих подопечных на максимальную отдачу.

Не стоит забывать, что многих исполнителей ведут скауты, поэтому опускать свою планку невыгодно. Футболистам есть что доказывать и новому тренеру, ведь как не в начале пути необходимо себя зарекомендовать с наилучшей стороны.

– У Арды Турана есть возможность поэкспериментировать в официальном матче.
– Это уже решать самому наставнику. Я не исключаю такого варианта. Тем не менее, я предположу, что в стартовом составе если замены и состояться, то они будут минимальными. А уже про ходу игры Туран наверняка даст проявить себя и другим футболистам.

– «Ильвес» будет грызть землю, чтобы хотя бы победить или после – 0:6 тяжело приходить в себя?
– Всем известен менталитет западных команд, которые, несмотря на всю плачевность ситуации, будут стараться показать свой лучший уровень и, конечно, забить, тем более при своих болельщиках. Другой вопрос, насколько сильно им позволит это сделать «Шахтер».

– Буквально через неделю «Шахтеру» (украинские болельщики на это надеяться) в следующем раунде Лиги Европы предстоит встретиться с командой своего уровня «Бешикташем»…
– Это то, о чем я говорил выше. Тренер понимает, что «Бешикташ» это не «Ильвес», поэтому рокировка футболистов в игре с финнами вполне возможна, чтобы кто-то из лидеров не дай Бог не получил травму перед этим ответственным противостоянием. Да и на других исполнителей не мешало бы посмотреть в официальном поединке.

– Каким будет ваш прогноз на матч «Ильвес» – «Шахтер»?
– Думаю, «горняки» забьют больше трех мячей. Вполне возможно, что отметятся голом и хозяева поля. Но это в том случае, если у наших футболистов случиться недооценка соперника или залетит какой-то шальной мяч. Счет? 1:4.

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Шахтер Донецк Ильвес Тампере еврокубки по футболу Лига Европы Арда Туран статьи Бешикташ эксклюзив Сергей Ященко Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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