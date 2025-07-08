Моуриньо планирует перехватить у Барселоны футболиста сборной Англии

Вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд пока не определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

Тренерский штаб «красных дьяволов» во главе с Рубеном Аморимом сообщил игроку, что не нуждается в его услугах и посоветовал покинуть команду. Главным претендентом на 27-летнего англичанина считается испанская «Барселона», но теперь в борьбу вступил и «Фенербахче».

Главный тренер турецкого клуба Жозе Моуриньо считает, что его клубу необходимо усилить атаку, чтобы бороться за чемпионский титул в Суперлиге. Португальский специалист хорошо знаком с сильными сторонами Рэшфорда, так как работал с ним в «Манчестер Юнайтед».

Моуриньо надеется, что ему удастся перехватить игрока у «Барселоны» и убедить футболиста перебраться в чемпионат Турции. Окончательное решение Рэшфорд должен принять в ближайшее время.

Маркус является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и находится в структуре клуба с 2005 года. В прошлом сезоне вингер играл на правах аренды за «Астон Виллу», где провел десять матчей (два гола и два ассиста).

Контракт англичанина с «красными дьяволами» истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 50 млн евро.