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  4. Моуриньо планирует перехватить у Барселоны футболиста сборной Англии
Англия
08 июля 2025, 11:24 |
362
0

Моуриньо планирует перехватить у Барселоны футболиста сборной Англии

Португальский специалист заинтересован в услугах Маркуса Рэшфорда

08 июля 2025, 11:24 |
362
0
Моуриньо планирует перехватить у Барселоны футболиста сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд пока не определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

Тренерский штаб «красных дьяволов» во главе с Рубеном Аморимом сообщил игроку, что не нуждается в его услугах и посоветовал покинуть команду. Главным претендентом на 27-летнего англичанина считается испанская «Барселона», но теперь в борьбу вступил и «Фенербахче».

Главный тренер турецкого клуба Жозе Моуриньо считает, что его клубу необходимо усилить атаку, чтобы бороться за чемпионский титул в Суперлиге. Португальский специалист хорошо знаком с сильными сторонами Рэшфорда, так как работал с ним в «Манчестер Юнайтед».

Моуриньо надеется, что ему удастся перехватить игрока у «Барселоны» и убедить футболиста перебраться в чемпионат Турции. Окончательное решение Рэшфорд должен принять в ближайшее время.

Маркус является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и находится в структуре клуба с 2005 года. В прошлом сезоне вингер играл на правах аренды за «Астон Виллу», где провел десять матчей (два гола и два ассиста).

Контракт англичанина с «красными дьяволами» истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 50 млн евро.

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Манчестер Юнайтед Барселона чемпионат Турции по футболу Фенербахче Маркус Рэшфорд Жозе Моуриньо трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Barca Universal
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