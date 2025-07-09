Морозюк рассказал, почему решил вернуться в киевское Динамо

Бывший защитник киевского «Динамо» Николай Морозюк рассказал о своем возвращении в состав «бело-синих» в 2015 году – игрок признался, что простил донецкому «Металлургу» зарплату за год:

«Мне позвонил Шаблий, а я не поверил в это. Потом поехали в ресторан «Прага». Там сидел Ребров с семьей, но я его не увидел сначала. Мы зашли, сели, потом Сергей Станиславович подходит, здоровается, начинаем разговаривать, и он говорит, что ждет меня. И так оно пошло. Я выкупил свой трансфер у «Металлурга» – простил им год своей зарплаты.

Мой период карьеры в «Динамо» – самый лучший. Однако очень стрессовый. Психологически тяжело. «Динамо» – это ответственность и давление. Нет права на ничью, нужна только победа. Я застал смену поколений, был очень тяжелый период», – вспомнил Морозюк.

Морозюк является воспитанником киевского клуба, в составе которого провел 117 матчей – забил девять голов и отдал 24 результативных передачи. Имеет в своем активе 14 матчей за сборную Украины (один забитый мяч). В январе 2023 года завершил профессиональную карьеру, на данный момент играет за медиафутбольный клуб.

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