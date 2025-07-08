Ключевой игрок клуба УПЛ порвал сухожилия. Ему срочно ищут замену

Ключевой защитник черкасского ЛНЗ Илья Путря получил тяжелую травму во время товарищеского поединка против «Виктории» (0:0).

По информации источника, 27-летний футболист порвал сухожилие и пропустит длительное время. По этой причине черкасский коллектив был вынужден выйти на трансферный рынок, чтобы усилить защиту накануне старта сезона 2025/26.

Главным претендентом на переход в ЛНЗ считается Ярослав Кисиль, который выступает в составе одесского «Черноморца». Стороны могут договориться о переходе в ближайшее время.

Путря провел 30 матчей в прошлом сезоне, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. На счету Кисиля – 23 сыгранных поединка за «моряков». Контракт Ярослава с одесским клубом истекает в июне 2027 года, а его ориентировчная стоимость составляет 400 тысяч евро.