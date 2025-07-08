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  4. Ключевой игрок клуба УПЛ порвал сухожилия. Ему срочно ищут замену
Украина. Премьер лига
08 июля 2025, 10:22 |
1452
0

Ключевой игрок клуба УПЛ порвал сухожилия. Ему срочно ищут замену

Защитник ЛНЗ Илья Путря травмировался во время товарищеского поединка

08 июля 2025, 10:22 |
1452
0
Ключевой игрок клуба УПЛ порвал сухожилия. Ему срочно ищут замену
ФК ЛНЗ Черкасы. Илья Путря

Ключевой защитник черкасского ЛНЗ Илья Путря получил тяжелую травму во время товарищеского поединка против «Виктории» (0:0).

По информации источника, 27-летний футболист порвал сухожилие и пропустит длительное время. По этой причине черкасский коллектив был вынужден выйти на трансферный рынок, чтобы усилить защиту накануне старта сезона 2025/26.

Главным претендентом на переход в ЛНЗ считается Ярослав Кисиль, который выступает в составе одесского «Черноморца». Стороны могут договориться о переходе в ближайшее время.

Путря провел 30 матчей в прошлом сезоне, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. На счету Кисиля – 23 сыгранных поединка за «моряков». Контракт Ярослава с одесским клубом истекает в июне 2027 года, а его ориентировчная стоимость составляет 400 тысяч евро.

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ЛНЗ Черкассы Черноморец Одесса Илья Путря Ярослав Кисиль ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ травма
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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