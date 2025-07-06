Источник: ЛНЗ купит защитника, вылетевшего из УПЛ с Черноморцем

Черкасский ЛНЗ достаточно активно ведет себя на трансферном рынке после назначения Виталия Пономарева на должность главного тренера «фиолетовых».

По информации источника, черкасский клуб хочет оформить трансфер 22-летнего украинского защитника Ярослава Кисиля, который вылетел в Первую лигу вместе с одесским «Черноморцем».

В прошлом сезоне Ярослав провел 23 матча за «Черноморец» в Украинской Премьер-лиге, не отличившись результативными действиями. Действующий контракт Киселя с «моряками» действует до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ может подписать легионера, от которого отказался другой клуб УПЛ