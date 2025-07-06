Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: ЛНЗ купит защитника, вылетевшего из УПЛ с Черноморцем
Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 15:27 | Обновлено 06 июля 2025, 15:30
878
0

Источник: ЛНЗ купит защитника, вылетевшего из УПЛ с Черноморцем

Ярослав Кисиль может сменить клубную прописку

06 июля 2025, 15:27 | Обновлено 06 июля 2025, 15:30
878
0
Источник: ЛНЗ купит защитника, вылетевшего из УПЛ с Черноморцем
ФК Черноморец. Ярослав Кисиль

Черкасский ЛНЗ достаточно активно ведет себя на трансферном рынке после назначения Виталия Пономарева на должность главного тренера «фиолетовых».

По информации источника, черкасский клуб хочет оформить трансфер 22-летнего украинского защитника Ярослава Кисиля, который вылетел в Первую лигу вместе с одесским «Черноморцем».

В прошлом сезоне Ярослав провел 23 матча за «Черноморец» в Украинской Премьер-лиге, не отличившись результативными действиями. Действующий контракт Киселя с «моряками» действует до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ может подписать легионера, от которого отказался другой клуб УПЛ

По теме:
У нападающего Реала и клуба возникло разногласие. Игрок может сменить клуб
Полузащитник Манчестер Юнайтед покинет клуб ради чемпионата мира-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ворсклы попрощался с клубом после вылета из УПЛ
Ярослав Кисиль Черноморец Одесса ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
Теннис | 05 июля 2025, 21:52 8
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»

Украинка пояснила, почему проиграла Бузас Манейро и покинула Уимблдон в третьем раунде

Арсенал близок к подписанию одного из лучших форвардов мира
Футбол | 06 июля 2025, 15:07 0
Арсенал близок к подписанию одного из лучших форвардов мира
Арсенал близок к подписанию одного из лучших форвардов мира

Виктор Дьекереш может стать игроком лондонского гранда

«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
Бокс | 06.07.2025, 08:52
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
Футбол | 06.07.2025, 08:31
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
Поражения Баварии – лучшие в мире. 19 мнений после матча ПСЖ и Баварии
Футбол | 06.07.2025, 10:54
Поражения Баварии – лучшие в мире. 19 мнений после матча ПСЖ и Баварии
Поражения Баварии – лучшие в мире. 19 мнений после матча ПСЖ и Баварии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии
ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии
05.07.2025, 08:57 9
Футбол
Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале
Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале
05.07.2025, 06:47 2
Футбол
Источник: ПСЖ, похоже, изменил планы касательно Забарного
Источник: ПСЖ, похоже, изменил планы касательно Забарного
06.07.2025, 00:21 2
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
05.07.2025, 08:14 1
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
06.07.2025, 00:12
Бокс
Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке
Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке
05.07.2025, 16:33
Волейбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
06.07.2025, 06:47
Бокс
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
04.07.2025, 17:35 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем