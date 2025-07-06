Источник: ЛНЗ купит защитника, вылетевшего из УПЛ с Черноморцем
Ярослав Кисиль может сменить клубную прописку
Черкасский ЛНЗ достаточно активно ведет себя на трансферном рынке после назначения Виталия Пономарева на должность главного тренера «фиолетовых».
По информации источника, черкасский клуб хочет оформить трансфер 22-летнего украинского защитника Ярослава Кисиля, который вылетел в Первую лигу вместе с одесским «Черноморцем».
В прошлом сезоне Ярослав провел 23 матча за «Черноморец» в Украинской Премьер-лиге, не отличившись результативными действиями. Действующий контракт Киселя с «моряками» действует до лета 2027 года.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ может подписать легионера, от которого отказался другой клуб УПЛ
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