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  4. Хаби Алонсо назвал футболиста атаки, который имеет статус неприкасаемого
Испания
08 июля 2025, 08:45 |
1740
0

Хаби Алонсо назвал футболиста атаки, который имеет статус неприкасаемого

Наставник мадридского клуба запретил продавать или отдавать в аренду Эндрика

08 июля 2025, 08:45 |
1740
0
Хаби Алонсо назвал футболиста атаки, который имеет статус неприкасаемого
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо столкнулся с проблемой из-за большого выбора игроков на несколько позиций в атаке.

По информации испанской прессы, наставник королевского клуба принял неожиданное решение – перевести Эндрика с центра на правый фланг. Хаби не готов отправлять одного из лидеров клуба – Килиана Мбаппе – на скамейку запасных, поэтому предоставит шанс 18-летнему бразильскому игроку на позиции вингера.

Кроме того, Алонсо в ходе разговора с руководством «сливочных» запретил продавать или отдавать в аренду талантливого и перспективного футболиста.

Ожидается, что конкурентами Эндрика будут Браим Диас, Арда Гюлер и Родриго, но последний намерен покинуть Мадрид во время летнего трансферного окна, так как недоволен своим положением в команде.

На левом фланге место в стартовом составе на постоянной основе займет Винисиус Жуниор, а в центре поля резервистом для Мбапе станет Гонсало Гарсия. На данный момент «Реал» выступает на клубном чемпионате мира, где 9 июля сыграет против ПСЖ в полуфинале турнира.

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Реал Мадрид Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе Гонсало Гарсия Арда Гюлер Браим Диас Родриго Гоес Эндрик Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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