Хаби Алонсо назвал футболиста атаки, который имеет статус неприкасаемого

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо столкнулся с проблемой из-за большого выбора игроков на несколько позиций в атаке.

По информации испанской прессы, наставник королевского клуба принял неожиданное решение – перевести Эндрика с центра на правый фланг. Хаби не готов отправлять одного из лидеров клуба – Килиана Мбаппе – на скамейку запасных, поэтому предоставит шанс 18-летнему бразильскому игроку на позиции вингера.

Кроме того, Алонсо в ходе разговора с руководством «сливочных» запретил продавать или отдавать в аренду талантливого и перспективного футболиста.

Ожидается, что конкурентами Эндрика будут Браим Диас, Арда Гюлер и Родриго, но последний намерен покинуть Мадрид во время летнего трансферного окна, так как недоволен своим положением в команде.

На левом фланге место в стартовом составе на постоянной основе займет Винисиус Жуниор, а в центре поля резервистом для Мбапе станет Гонсало Гарсия. На данный момент «Реал» выступает на клубном чемпионате мира, где 9 июля сыграет против ПСЖ в полуфинале турнира.