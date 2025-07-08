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  4. Мбаппе, Рюдигер и Себальос наказаны в ЛЧ. УЕФА отклонил апелляцию Реала
Испания
08 июля 2025, 07:49 |
1218
0

Мбаппе, Рюдигер и Себальос наказаны в ЛЧ. УЕФА отклонил апелляцию Реала

Штраф и условная дисквалификация остались в силе

08 июля 2025, 07:49 |
1218
0
Мбаппе, Рюдигер и Себальос наказаны в ЛЧ. УЕФА отклонил апелляцию Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

УЕФА отклонил апелляцию мадридского «Реала» и оставил в силе наказание для футболистов испанского клуба. Килиан Мбаппе, Дани СЕбальос и Антонио Рюдигер были отстранены на один матч условно и оштрафованы.

Причина – некорректное поведение игроков, провокации в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», который состоялся 12 марта (1:0 в пользу «сливочных» и победа в серии пенальти).

Первоначальное решение, вынесенное Дисциплинарным комитетом УЕФА в апреле, предусматривало штраф в размере 40 тысяч евро для Рюдигера и 30 тысяч евро для Мбаппе, причем оба игрока получили условную дисквалификацию на один матч – это означало, что они будут отбывать дисквалификацию только в случае повторения аналогичного нарушения в будущем.

Себальос, который не был в составе команды в тот день, но присоединился к празднованию на поле, был оштрафован на 20 тысяч евро.

Инспектор УЕФА по этике и дисциплине пришел к выводу, что несколько игроков Мадрида действовали в манере, не соответствующей ожидаемым стандартам спортивного поведения. Руководящий орган указал на провокационные жесты и хаос,, пока игроки «Реала» праздновали квалификацию.

После рассмотрения всех материалов дела, апелляция мадридского клуба была отклонена, а наказание осталось в силе.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Атлетико Мадрид Атлетико - Реал Мадрид Килиан Мбаппе Антонио Рюдигер Дани Себальос УЕФА штрафы дисквалификация апелляция
Николай Титюк Источник: Managing Madrid
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