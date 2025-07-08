Энцо МАРЕСКА: «На все потери мы нашли решение»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал готовность команды к полуфинальному матчу клубного чемпионата мира, где английский клуб встретится с бразильским «Флуминенсе».

«В предыдущем матче у нас не было Ромео, Моя (Кайседо), Риса (Джеймса), и мы нашли решение – Андрей (Сантос) вышел в центре поля, – сказал Мареска. – Теперь нет Леви и Лиама – найдем другие решения. Жоао Педро готов, есть и Нико (Джексон). Мы точно справимся».

О состоянии Мадуэке

«Лично я думаю, что такие же разговоры были и перед матчем с «Палмейрасом». У меня нет сомнений, что Нони может помочь нам – он очень хорошо провел 30 минут. Я понимаю, что с таким давлением непросто справиться, но надеюсь, что он сможет это сделать».

О потерях из-за дисквалификации

«В прошлом матче мы играли без Ромео, Моя [Кайседо] и Риса [Джеймса] и нашли решение. Теперь без Леви и Лиама найдем другое. Жоао [Педро] готов, также есть Нико [Джексон]».

О Джексоне

«Нико хорошо тренируется. К сожалению, в двух его последних матчах его изъяли. Это досадно и для него, и для нас. Но он хорошо работает. Он играл в финале Лиги конференций и забил. Пока он в хорошем состоянии».

Относительно нового подписания Жоао Педро

«Я думаю, что Жоао может играть на любой атакующей позиции: на фланге, под нападающим или на острие. Разница между ним и Нико в том, что я вижу Джексона только как девятку, тогда как Жоао – универсален».

О желании иметь в составе Тьяго Силву

«Я доволен тем, каковы наши игроки. Мы уважаем Тьяго, конечно. Но мы готовимся к игре против Флуминенсе. Надо быть внимательными ко многим разным моментам».

О важности Кайседо

«Мой был одним из лучших игроков сезона. Он очень важен как для нас, так и своих партнеров по команде. Также у нас есть Ромео, мы использовали Андрея Сантоса на этой позиции – мы полностью удовлетворены, но еще больше – когда Мой в составе».