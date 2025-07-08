Флуминенсе – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025
8 июля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Флуминенсе (Бразилия) и Челси (Англия).
Поединок состоится на стадионе Мидоулэндс в Ист-Рутефорде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Флуминенсе вышел со второго места группы G и в плей-офф уже прошел Интер (2:0) и Аль-Хиляль (2:1).
Челси стал вторым в квартете D. В 1/8 финала лондонцы одолели Бенфику (4:1, д.в.), а в четвертьфинале выиграли у Палмейраса (2:1).
Победитель противостояния Флуминенсе – Челси выйдет в финал КЧМ-2025, где за титул поборется против кого-то из пары Реал Мадрид – ПСЖ.
Флуминенсе – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья должен перейти во французский ПСЖ
Поединок состоится 8 июля в 22:00 по Киеву