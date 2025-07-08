8 июля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Флуминенсе (Бразилия) и Челси (Англия).

Поединок состоится на стадионе Мидоулэндс в Ист-Рутефорде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Флуминенсе вышел со второго места группы G и в плей-офф уже прошел Интер (2:0) и Аль-Хиляль (2:1).

Челси стал вторым в квартете D. В 1/8 финала лондонцы одолели Бенфику (4:1, д.в.), а в четвертьфинале выиграли у Палмейраса (2:1).

Победитель противостояния Флуминенсе – Челси выйдет в финал КЧМ-2025, где за титул поборется против кого-то из пары Реал Мадрид – ПСЖ.

Флуминенсе – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.