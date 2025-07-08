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Клубный чемпионат мира
Флуминенсе
08.07.2025 22:00 - : -
Челси
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Клубный чемпионат мира
08 июля 2025, 04:19 |
61
0

Флуминенсе – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025

08 июля 2025, 04:19 |
61
0
Флуминенсе – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

8 июля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Флуминенсе (Бразилия) и Челси (Англия).

Поединок состоится на стадионе Мидоулэндс в Ист-Рутефорде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Флуминенсе вышел со второго места группы G и в плей-офф уже прошел Интер (2:0) и Аль-Хиляль (2:1).

Челси стал вторым в квартете D. В 1/8 финала лондонцы одолели Бенфику (4:1, д.в.), а в четвертьфинале выиграли у Палмейраса (2:1).

Победитель противостояния Флуминенсе – Челси выйдет в финал КЧМ-2025, где за титул поборется против кого-то из пары Реал Мадрид – ПСЖ.

Флуминенсе – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Флуминенсе – Челси
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Флуминенсе Челси смотреть онлайн клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Поединок состоится 8 июля в 22:00 по Киеву

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