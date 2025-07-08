8 июля бразильский Флуминенсе и лондонский Челси проведут очное противостояние в полуфинале клубного чемпионата мира 2025.

Поединок пройдет на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутефорд. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Главным арбитром предстоящего противостояния будет француз Франсуа Летексе.

Победитель встречи выйдет в финал КЧМ-2025, где поборется за трофей либо против Реала, либо против ПСЖ.

Где смотреть матч 1/2 финала клубного чемпионата мира Флуминенсе – Челси

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.