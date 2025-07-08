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Клубный чемпионат мира
08 июля 2025, 04:09 |
92
0

Где смотреть матч 1/2 финала клубного чемпионата мира Флуминенсе – Челси

Поединок состоится 8 июля, время начала встречи – 22:00 по Киеву

08 июля 2025, 04:09 |
92
0
Где смотреть матч 1/2 финала клубного чемпионата мира Флуминенсе – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

8 июля бразильский Флуминенсе и лондонский Челси проведут очное противостояние в полуфинале клубного чемпионата мира 2025.

Поединок пройдет на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутефорд. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет француз Франсуа Летексе.

Победитель встречи выйдет в финал КЧМ-2025, где поборется за трофей либо против Реала, либо против ПСЖ.

Где смотреть матч 1/2 финала клубного чемпионата мира Флуминенсе – Челси

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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