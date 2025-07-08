Где смотреть матч 1/2 финала клубного чемпионата мира Флуминенсе – Челси
Поединок состоится 8 июля, время начала встречи – 22:00 по Киеву
8 июля бразильский Флуминенсе и лондонский Челси проведут очное противостояние в полуфинале клубного чемпионата мира 2025.
Поединок пройдет на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутефорд. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящего противостояния будет француз Франсуа Летексе.
Победитель встречи выйдет в финал КЧМ-2025, где поборется за трофей либо против Реала, либо против ПСЖ.
Где смотреть матч 1/2 финала клубного чемпионата мира Флуминенсе – Челси
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло считает, что награда должна была достаться Паоло Мальдини
Григор не сумел продолжить поединок в третьей партии четвертого раунда из-за травмы грудной мышцы