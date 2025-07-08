ДИРЯВКА: «Таловеров будет претендовать на место в основе сборной»

Бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Дирявка эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы нашего земляка Максима Таловерова быть на виду в его новой команде – «Сток Сити», выступающей в английском Чемпионшипе.

«Это очень хорошо, что Таловеров не снизился в классе с «Плимутом», а продолжит выступать в престижном Чемпионшипе только уже в составе своей новой команды «Сток Сити». Хотя, конечно, досадно, что сотрудничество с «Плимутом» было таким коротким. Потому что стилистически «горожане» подходили Таловерову, когда защита низким блоком позволяла украинскому стопперу демонстрировать свои добродетели: качественную игру на «втором этаже», умелый отбор в единоборствах. В этом компоненте Максим заметно добавил, как и умение предусматривать развитие событий на поле.

Продолжит ли Таловеров прогрессировать в «Сток Сити»? Он амбициозен, хорошо работает над исправлением ошибок и благодаря своей антропометрии имеет шансы со временем оказаться даже в клубе АПЛ, который делает ставку на контратакующий футбол. Впрочем, главное, чтобы он быстро вписался в игровые схемы «Сток Сити».

Что касается перспектив Максима в национальной сборной, то пока он уступает в классе Илье Забарному, которого я считаю одним из сильнейших стопперов в Европе и опытном Николае Матвиенко. Но каждая игра в Чемпионшипе будет помогать Таловерову становиться сильнее и если он прибавит, в частности, с развитием атаки, то не ограничится ролью игрока ротации в главной команде страны".