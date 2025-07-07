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  4. Климовский: «Если будет работать с вдохновением, то будет играть в АПЛ»
Англия
07 июля 2025, 11:18 | Обновлено 07 июля 2025, 11:50
254
0

Климовский: «Если будет работать с вдохновением, то будет играть в АПЛ»

Игорь Климовский высказался о Максиме Таловерове

07 июля 2025, 11:18 | Обновлено 07 июля 2025, 11:50
254
0
Климовский: «Если будет работать с вдохновением, то будет играть в АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Тренер «Полтавы» Игорь Климовский U-19 прокомментировал трансфер украинского защитника Максима Таловерова из «Плимута» в «Сток Сити».

‒ Как вы, как тренер, который видел его с юных лет, считаете: «Сток Сити» и Чемпионшип – это высшая ступень в его карьере, или возможен шаг и в АПЛ?

‒ Считаю, что если он будет работать с таким же вдохновением, как всегда, то будет играть и в английской Премьер-лиге.

Посмотрите: Максим прилагает максимум усилий, а его карьера постоянно развивается – выступал в юношеской команде «Олимпика», затем в скромной команде Чехии, далее уже в солидных чешских клубах «Славии» и «Словани», сделал шаг на уровень австрийской Бундеслиги и в итоге оказался в Англии. И, самое главное, во всех этих командах Таловеров играл и был лидером. Поэтому все возможно, почему бы и нет?

Ранее сообщалось о том, что игрок сборной Украины сменил клуб в Англии.

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Игорь Климовский Максим Таловеров Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Сток Сити
Даниил Кирияка Источник: Украинский футбол
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