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Чемпионат Норвегии
Тромсё
05.07.2025 23:00 – FT 1 : 0
Мольде
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08 июля 2025, 00:59 | Обновлено 08 июля 2025, 01:24
94
0

Тромсе и Мольде сыграли вечерний матч под солнцем. Как такое возможно?

В Норвегии – полярный день

08 июля 2025, 00:59 | Обновлено 08 июля 2025, 01:24
94
0
Тромсе и Мольде сыграли вечерний матч под солнцем. Как такое возможно?
Twitter

Интересное событие произошло 5 июля в матче чемпионата Норвегии 2025 в норвежском Тромсе.

Матч 12-го тура Элітсериен между местным «Тромсе» и «Мольде» начался в 22:00 по местному времени, а завершился около полуночи, но солнце так и не скрылось за горизонтом. Это произошло благодаря полярному дню – природному явлению, характерному для севера Норвегии с мая по июль.

На стадионе Romssa Arena при поддержке более 6 тысяч болельщиков хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0. На арене почтили память португальского футболиста Диогу Жоты.

Единственный мяч в матче был забит на 80-й минуте, отличился Даниэль Браут после передачи Рубена Йенссена.

Лидеры: Викинг (36 очков), Бранн (27), Тромсе (25), Русенборг (23).

Чемпионат Норвегии 2025

12-й тур, 5 июля

Тромсе – Мольде – 1:0

Гол: Даниэль Браут, 80

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

На стадионе почтили память португальского футболиста Диогу Жоты

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Daniel Braut (Тромсё).
44’
Caleb Zady Sery (Мольде) получает красную карточку.
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Тромсе Мольде чемпионат Норвегии по футболу погода (дождь, снег и другое) курьезы видео голов и обзор Диогу Жота
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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