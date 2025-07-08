Тромсе и Мольде сыграли вечерний матч под солнцем. Как такое возможно?

Интересное событие произошло 5 июля в матче чемпионата Норвегии 2025 в норвежском Тромсе.

Матч 12-го тура Элітсериен между местным «Тромсе» и «Мольде» начался в 22:00 по местному времени, а завершился около полуночи, но солнце так и не скрылось за горизонтом. Это произошло благодаря полярному дню – природному явлению, характерному для севера Норвегии с мая по июль.

На стадионе Romssa Arena при поддержке более 6 тысяч болельщиков хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0. На арене почтили память португальского футболиста Диогу Жоты.

Единственный мяч в матче был забит на 80-й минуте, отличился Даниэль Браут после передачи Рубена Йенссена.

Лидеры: Викинг (36 очков), Бранн (27), Тромсе (25), Русенборг (23).

Чемпионат Норвегии 2025

12-й тур, 5 июля

Тромсе – Мольде – 1:0

Гол: Даниэль Браут, 80

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

На стадионе почтили память португальского футболиста Диогу Жоты