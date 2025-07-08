Тромсе и Мольде сыграли вечерний матч под солнцем. Как такое возможно?
В Норвегии – полярный день
Интересное событие произошло 5 июля в матче чемпионата Норвегии 2025 в норвежском Тромсе.
Матч 12-го тура Элітсериен между местным «Тромсе» и «Мольде» начался в 22:00 по местному времени, а завершился около полуночи, но солнце так и не скрылось за горизонтом. Это произошло благодаря полярному дню – природному явлению, характерному для севера Норвегии с мая по июль.
На стадионе Romssa Arena при поддержке более 6 тысяч болельщиков хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0. На арене почтили память португальского футболиста Диогу Жоты.
Единственный мяч в матче был забит на 80-й минуте, отличился Даниэль Браут после передачи Рубена Йенссена.
Лидеры: Викинг (36 очков), Бранн (27), Тромсе (25), Русенборг (23).
Чемпионат Норвегии 2025
12-й тур, 5 июля
Тромсе – Мольде – 1:0
Гол: Даниэль Браут, 80
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
На стадионе почтили память португальского футболиста Диогу Жоты
Diogo Jota tribute video at Tromso v Molde tonight #wwfc #wolves #Liverpool #lfc #ynwa #DiogoJotaRIP #liverpoolfc pic.twitter.com/jSYPbYEIOc— Colin (@ColinPep1) July 5, 2025
События матча
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