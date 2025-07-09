Кипер Реала готовится к трансферу. Он перейдет в прославленный клуб Ла Лиги

Голкипер мадридского «Реала» принял решение покинуть клуб.

По информации испанских СМИ, намерение покинуть Мадрид выразил 20-летний страж ворот Фран Гонсалес, который в иерархии вратарей «бланкос» является только третьим в клубе. Следующим пунктом назначения для вратарей должен стать прославленный клуб Ла Лиги «Валенсия».

Гарсия практически не играет за «Реал». За последние два сезона он отыграл только один матч.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо столкнулся с проблемой из-за большого выбора игроков на несколько позиций в атаке.