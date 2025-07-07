Второй трансфер в истории. Известно, сколько получил Кривбасс за Романчука
«Университатя» Крайова заплатила приличные деньги за украинского центрбека
Сегодня «Кривбасс» и «Университатя» из Крайовы официально отрапортовали о переходе из украинского клуба в румынский 25-летнего центрбека Александра Романчука.
Официально стороны предпочли не разглашать информацию о сумме сделки.
Однако, по данным портала Transfermatkt, за Романчука «Университатя» заплатила 750 тысяч евро.
Трансфер Романчука стал вторым в списке рекордных исходящих в истории «Кривбасса». Дороже Александра криворожане продавали только другого центрбека – Даниила Бескоровайного, который год назад ушел в «Полесье» за 900 тысяч евро.
Романчук выступал за «Кривбасс» с лета минувшего года. Он был куплен за 300 тысяч евро у венгерского «Дебрецена» и провел за криворожскую команду 30 официальных матчей (1 гол, 1 ассист).
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