Второй трансфер в истории. Известно, сколько получил Кривбасс за Романчука

Сегодня «Кривбасс» и «Университатя» из Крайовы официально отрапортовали о переходе из украинского клуба в румынский 25-летнего центрбека Александра Романчука.

Официально стороны предпочли не разглашать информацию о сумме сделки.

Однако, по данным портала Transfermatkt, за Романчука «Университатя» заплатила 750 тысяч евро.

Трансфер Романчука стал вторым в списке рекордных исходящих в истории «Кривбасса». Дороже Александра криворожане продавали только другого центрбека – Даниила Бескоровайного, который год назад ушел в «Полесье» за 900 тысяч евро.

Романчук выступал за «Кривбасс» с лета минувшего года. Он был куплен за 300 тысяч евро у венгерского «Дебрецена» и провел за криворожскую команду 30 официальных матчей (1 гол, 1 ассист).