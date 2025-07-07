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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 23:00 | Обновлено 07 июля 2025, 23:16
879
0

Второй трансфер в истории. Известно, сколько получил Кривбасс за Романчука

«Университатя» Крайова заплатила приличные деньги за украинского центрбека

07 июля 2025, 23:00 | Обновлено 07 июля 2025, 23:16
879
0
Второй трансфер в истории. Известно, сколько получил Кривбасс за Романчука
instagram.com/universitateacraiovaofficial. Александр Романчук

Сегодня «Кривбасс» и «Университатя» из Крайовы официально отрапортовали о переходе из украинского клуба в румынский 25-летнего центрбека Александра Романчука.

Официально стороны предпочли не разглашать информацию о сумме сделки.

Однако, по данным портала Transfermatkt, за Романчука «Университатя» заплатила 750 тысяч евро.

Трансфер Романчука стал вторым в списке рекордных исходящих в истории «Кривбасса». Дороже Александра криворожане продавали только другого центрбека – Даниила Бескоровайного, который год назад ушел в «Полесье» за 900 тысяч евро.

Романчук выступал за «Кривбасс» с лета минувшего года. Он был куплен за 300 тысяч евро у венгерского «Дебрецена» и провел за криворожскую команду 30 официальных матчей (1 гол, 1 ассист).

transfermarkt.com

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Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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