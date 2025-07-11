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11 июля 2025, 05:10 |
136
0

Месси назвал единственного соперника, которого он пытался унизить

Лионель – о Роберте Левандовски

11 июля 2025, 05:10 |
136
0
Месси назвал единственного соперника, которого он пытался унизить
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Пятикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси вспомнил о конфликте с Робертом Левандовски.

«Левандовски пожаловался на мое заявление в 2021 году на церемонии Золотого мяча? Меня удивили его слова, я тогда сказал то, что на самом деле чувствовал. Я игнорировал его во время нашей встречи на поле, я был зол на него. Был очень разъярен. Я намеренно пытался его унизить своим дриблингом в очных столкновениях», — сказал Месси.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.

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Роберт Левандовски Лионель Месси
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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