Месси назвал единственного соперника, которого он пытался унизить

Пятикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси вспомнил о конфликте с Робертом Левандовски.

«Левандовски пожаловался на мое заявление в 2021 году на церемонии Золотого мяча? Меня удивили его слова, я тогда сказал то, что на самом деле чувствовал. Я игнорировал его во время нашей встречи на поле, я был зол на него. Был очень разъярен. Я намеренно пытался его унизить своим дриблингом в очных столкновениях», — сказал Месси.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.