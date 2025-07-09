Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, почему сорвался трансфер Уильямса в Барсу. Виноваты две звезды
Испания
09 июля 2025, 01:32 |
263
0

Известно, почему сорвался трансфер Уильямса в Барсу. Виноваты две звезды

Против трансфера игрока выступили Роберт Левандовски и Рафинья Диас

09 июля 2025, 01:32 |
263
0
Известно, почему сорвался трансфер Уильямса в Барсу. Виноваты две звезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Испанский вингер «Атлетик» Бильбао Нико Уильямс продлил контракт с клубом до 2035 года. Игрок был в шаге от трансфера в «Барселону», однако этого не произошло.

По информации испанского издания El Nacional, на решение «Барселоны» навсегда отказаться от подписания игрока повлияли две звезды клуба – Роберт Левандовски и Рафинья Диас.

Оба игрока были против трансфера испанца как с тактической точки зрения, так и с финансовой – отмечается, что зарплата испанца должна была быть одной из самых высоких в клубе.

По теме:
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
У Реала снова проблемы в Ла Лиге. Просит перенести старт сезона
ФОТО. Звезда Барселоны отпраздновал день рождение сына с украинской женой
Роберт Левандовски Рафинья Диас Барселона Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига Нико Уильямс
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, займет ли Ужгород место Миная в Первой лиге
Футбол | 08 июля 2025, 21:19 4
Стало известно, займет ли Ужгород место Миная в Первой лиге
Стало известно, займет ли Ужгород место Миная в Первой лиге

Клубы контактировали между собой по этому вопросу

Итоги первого дня. Лига чемпионов: все результаты 1-го раунда квалификации
Футбол | 09 июля 2025, 00:47 0
Итоги первого дня. Лига чемпионов: все результаты 1-го раунда квалификации
Итоги первого дня. Лига чемпионов: все результаты 1-го раунда квалификации

Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе

Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
Футбол | 08.07.2025, 07:32
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ
Футбол | 08.07.2025, 13:19
Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ
Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
Футбол | 08.07.2025, 07:41
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
08.07.2025, 12:40
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
07.07.2025, 08:26 1
Футбол
ФИШЕР: «Реванш Усик – Дюбуа? Он его нокаутирует, это будет просто ад»
ФИШЕР: «Реванш Усик – Дюбуа? Он его нокаутирует, это будет просто ад»
07.07.2025, 00:40 1
Бокс
Известный украинский футболист, игравший за Динамо, попал в тяжелое ДТП
Известный украинский футболист, игравший за Динамо, попал в тяжелое ДТП
07.07.2025, 19:50 1
Футбол
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
08.07.2025, 08:18 22
Футбол
Сильнейший клуб континента начал переговоры с Месси. Они готовы на все
Сильнейший клуб континента начал переговоры с Месси. Они готовы на все
07.07.2025, 12:46 3
Футбол
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
07.07.2025, 17:57 4
Теннис
Шеннон Бриггс назвал победителя мега-реванша Усик – Дюбуа
Шеннон Бриггс назвал победителя мега-реванша Усик – Дюбуа
07.07.2025, 07:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем