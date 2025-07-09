Известно, почему сорвался трансфер Уильямса в Барсу. Виноваты две звезды

Испанский вингер «Атлетик» Бильбао Нико Уильямс продлил контракт с клубом до 2035 года. Игрок был в шаге от трансфера в «Барселону», однако этого не произошло.

По информации испанского издания El Nacional, на решение «Барселоны» навсегда отказаться от подписания игрока повлияли две звезды клуба – Роберт Левандовски и Рафинья Диас.

Оба игрока были против трансфера испанца как с тактической точки зрения, так и с финансовой – отмечается, что зарплата испанца должна была быть одной из самых высоких в клубе.