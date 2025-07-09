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  4. Хаби Алонсо купит в Реал игрока за большие деньги. Он играл за Барселону
Испания
09 июля 2025, 02:27 |
160
0

Хаби Алонсо купит в Реал игрока за большие деньги. Он играл за Барселону

Нико Гонсалес может пополнить мадридский клуб

09 июля 2025, 02:27 |
160
0
Хаби Алонсо купит в Реал игрока за большие деньги. Он играл за Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Гонсалес

Наставник «Реала» Хаби Алонсо настроен купить полузащитника.

По информации испанских СМИ, Алонсо определил, что трансфер футболиста, который способен начинать атаки является приоритетным для клуба. Алонсо мечтал о звезде «Манчестер Сити» Родри, но у «Реала» не будет возможности осуществить этот трансфер этим летом.

Куда меньше инвестиций требует другой хавбек «горожан» Нико Гонсалес. «Реал» готов его приобрести уже этим летом, за него придется заплатить 60 миллионов евро.

Интересно, что Гонсалес является воспитанником «Барселоны». Отмечается, что «Манчестер Сити» открыт к трансферу Нико.

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Хаби Алонсо Реал Мадрид Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Нико Гонсалес
Дмитрий Олейник Источник
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