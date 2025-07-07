Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити продаст игрока, которого купил за 60 млн евро зимой
Англия
07 июля 2025, 17:17 | Обновлено 07 июля 2025, 17:30
1300
0

Манчестер Сити продаст игрока, которого купил за 60 млн евро зимой

Нико Гонсалес может сменить клубную прописку

07 июля 2025, 17:17 | Обновлено 07 июля 2025, 17:30
1300
0
Манчестер Сити продаст игрока, которого купил за 60 млн евро зимой
Getty Images/Global Images Ukraine

23-летний полузащитник «Манчестер Сити» Нико Гонсалес может покинуть клуб только спустя шесть месяцев после присоединения.

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Романо, «горожане» рассматривают возможность продажи Гонсалеса, но только за сумму, которая не будет меньше суммы приобретения.

«Манчестер Сити» приобрел Нико Гонсалеса у «Порту» зимой 2025 года за 60 миллионов евро.

На клубном чемпионате мира полузащитник сыграл лишь одну игру против Аль-Айна и был заменен на 61-й минуте.

Ранее «Манчестер Сити» продал защитника-ветерана в «Бернли».

По теме:
На всех денег не хватит. Арсенал выбирает между форвардом и вингерами
Барселона выставила игрока за дверь. Педри и Гави в отчаянии
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Карпат покинул расположение клуба Первой лиги
Нико Гонсалес трансферы трансферы АПЛ Порту Манчестер Сити Фабрицио Романо
Александр Сильченко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику
Футбол | 06 июля 2025, 19:22 16
Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику
Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику

Лондонский клуб хочет попытаться избавиться от Михаила

Довбик может оформить сенсационный трансфер. Это поможет Жироне
Футбол | 07 июля 2025, 11:20 8
Довбик может оформить сенсационный трансфер. Это поможет Жироне
Довбик может оформить сенсационный трансфер. Это поможет Жироне

Украинца хочет подписать «Милан»

ПСЖ ведет переговоры с одним из самых дорогих игроков мира. Дважды брал ЛЧ
Футбол | 07.07.2025, 18:20
ПСЖ ведет переговоры с одним из самых дорогих игроков мира. Дважды брал ЛЧ
ПСЖ ведет переговоры с одним из самых дорогих игроков мира. Дважды брал ЛЧ
Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри
Бокс | 07.07.2025, 09:14
Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри
Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира
Футбол | 06.07.2025, 21:28
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
06.07.2025, 08:31 9
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
07.07.2025, 08:26
Футбол
Тренер Джошуа: «Реванш Усик – Дюбуа? Да он его просто сломает»
Тренер Джошуа: «Реванш Усик – Дюбуа? Да он его просто сломает»
05.07.2025, 22:16
Бокс
Алекандр УСИК: «Дюбуа боится. Но у меня тоже есть страх»
Алекандр УСИК: «Дюбуа боится. Но у меня тоже есть страх»
05.07.2025, 17:15
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок обязательно вернется в Реал»
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок обязательно вернется в Реал»
05.07.2025, 23:12
Футбол
Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке
Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке
05.07.2025, 16:33
Волейбол
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
06.07.2025, 08:52 13
Бокс
ВИДЕО. Футболист Барселоны красиво отдыхает с украинкой. В Польше
ВИДЕО. Футболист Барселоны красиво отдыхает с украинкой. В Польше
06.07.2025, 01:43 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем