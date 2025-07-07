Манчестер Сити продаст игрока, которого купил за 60 млн евро зимой

23-летний полузащитник «Манчестер Сити» Нико Гонсалес может покинуть клуб только спустя шесть месяцев после присоединения.

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Романо, «горожане» рассматривают возможность продажи Гонсалеса, но только за сумму, которая не будет меньше суммы приобретения.

«Манчестер Сити» приобрел Нико Гонсалеса у «Порту» зимой 2025 года за 60 миллионов евро.

На клубном чемпионате мира полузащитник сыграл лишь одну игру против Аль-Айна и был заменен на 61-й минуте.

Ранее «Манчестер Сити» продал защитника-ветерана в «Бернли».