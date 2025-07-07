Пропустил первые тренировки. Азиатский легионер вернулся в Рух
Бекназ Алмазбеков начал с командой подготовку к сезону
Представитель Украинской Премьер-лиги, «Рух» Львов, начал третью неделю учебно-тренировочных сборов во время летнего межсезонья.
Команда готовится к новому сезону на клубной базе.
В расположение львовской команды в понедельник, 7 июля, вернулся киргизский полузащитник Бекназ Алмазбеков.
Легионер провел свою первую тренировку под руководством нового тренера Ивана Федыка.
В июне Бекназ представлял национальную сборную Кыргызстана в последних турах отбора к чемпионату мира. Полузащитник сыграл в двух матчах против Северной Кореи и ОАЭ, однако помочь своей команде одержать победу Алмазбеков не смог (2:2 и 1:1 соответственно).
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