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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 21:49 | Обновлено 07 июля 2025, 21:55
73
0

Пропустил первые тренировки. Азиатский легионер вернулся в Рух

Бекназ Алмазбеков начал с командой подготовку к сезону

07 июля 2025, 21:49 | Обновлено 07 июля 2025, 21:55
73
0
Пропустил первые тренировки. Азиатский легионер вернулся в Рух
ФК Рух. Бекназ Алмазбеков

Представитель Украинской Премьер-лиги, «Рух» Львов, начал третью неделю учебно-тренировочных сборов во время летнего межсезонья.

Команда готовится к новому сезону на клубной базе.

В расположение львовской команды в понедельник, 7 июля, вернулся киргизский полузащитник Бекназ Алмазбеков.

Легионер провел свою первую тренировку под руководством нового тренера Ивана Федыка.

В июне Бекназ представлял национальную сборную Кыргызстана в последних турах отбора к чемпионату мира. Полузащитник сыграл в двух матчах против Северной Кореи и ОАЭ, однако помочь своей команде одержать победу Алмазбеков не смог (2:2 и 1:1 соответственно).

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Бекназ Алмазбеков Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: ФК Рух Львов
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