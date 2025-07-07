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Португалия
07 июля 2025, 21:36 |
676
0

Известно, сколько зарабатывает Трубин в Бенфике. Анатолий – среди лидеров

В год Анатолий получает 3,5 млн евро

07 июля 2025, 21:36 |
676
0
Известно, сколько зарабатывает Трубин в Бенфике. Анатолий – среди лидеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Обнародованы зарплаты футболистов португальской «Бенфики».

По информации Capology, абсолютным лидером зарплатной ведомости является Ренату Санчеш, который получает за год 6 920 000 евро.

Второе место в рейтинге зарплат занимает украинец Анатолий Трубин, который получает в клубе за один сезон 3 850 000 евро, такую же зарплату получал Анхель Ди Мария, который покинул команду, и Артур Кабрал.

В этом сезоне Трубин провел 51 матч, пропустил 54 гола и 21 раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что «Бенфика» хочет продлить с украинцем контракт.

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Ренату Санчеш Анхель Ди Мария Артур Кабрал Анатолий Трубин Бенфика зарплаты чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Capology
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