Известно, сколько зарабатывает Трубин в Бенфике. Анатолий – среди лидеров
В год Анатолий получает 3,5 млн евро
Обнародованы зарплаты футболистов португальской «Бенфики».
По информации Capology, абсолютным лидером зарплатной ведомости является Ренату Санчеш, который получает за год 6 920 000 евро.
Второе место в рейтинге зарплат занимает украинец Анатолий Трубин, который получает в клубе за один сезон 3 850 000 евро, такую же зарплату получал Анхель Ди Мария, который покинул команду, и Артур Кабрал.
В этом сезоне Трубин провел 51 матч, пропустил 54 гола и 21 раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что «Бенфика» хочет продлить с украинцем контракт.
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