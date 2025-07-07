Известно, сколько зарабатывает Трубин в Бенфике. Анатолий – среди лидеров

Обнародованы зарплаты футболистов португальской «Бенфики».

По информации Capology, абсолютным лидером зарплатной ведомости является Ренату Санчеш, который получает за год 6 920 000 евро.

Второе место в рейтинге зарплат занимает украинец Анатолий Трубин, который получает в клубе за один сезон 3 850 000 евро, такую же зарплату получал Анхель Ди Мария, который покинул команду, и Артур Кабрал.

В этом сезоне Трубин провел 51 матч, пропустил 54 гола и 21 раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что «Бенфика» хочет продлить с украинцем контракт.