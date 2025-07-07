Какие призовые у Мексики за победу в Золотом кубке? Большая разница с Евро
Мексиканцы триумфировали со счетом 2:1 в матче против США
7 июля состоялся финальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором сошлись сборные США и Мексики. Команды обменялись голами в первом тайме, а во второй половине игры точный удар Эдсона Альвареса принес победу мексиканской команде.
За победу в финале сборная Мексики получила солидный призовой фонд. Мексиканские футболисты принесли своей федерации один миллион долларов. Сборная США за серебряные награды получила 500 тысяч долларов.
Сумма намного меньше, чем та, которую получил победитель последнего чемпионата Европы по футболу (Испания за победу заработала 28,25 млн евро).
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