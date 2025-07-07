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Украина. Первая лига
07 июля 2025, 22:02 | Обновлено 07 июля 2025, 22:09
727
0

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Днепра перешел к аутсайдеру Первой лиги

Вратарь Иван Пономаренко подписал контракт с «Подольем»

07 июля 2025, 22:02 | Обновлено 07 июля 2025, 22:09
727
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Днепра перешел к аутсайдеру Первой лиги
ФК Подолье. Иван Пономаренко

Перволиговый клуб «Подолье» официально объявил о подписании голкипера Ивана Пономаренко на правах свободного агента.

В новом коллективе вратарь будет выступать под 98-м номером. Условия контракта стороны не разглашают.

Последней командой Ивана стала «Буковина», за которую голкипер выступал в течение двух сезонов. На счету Пономаренко 50 матчей в составе «Буковины», хотя только в 20-ти играх Иван сыграл на ноль.

Напомним, что «Подолье» спаслось от вылета из Первой лиги, переиграв в плей-офф «Колос-2».

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Подолье Хмельницкий Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу свободный агент Буковина Черновцы трансферы Иван Пономаренко
Андрей Витренко Источник: ФК Подолье
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