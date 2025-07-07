Украина. Первая лига07 июля 2025, 22:02 | Обновлено 07 июля 2025, 22:09
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ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Днепра перешел к аутсайдеру Первой лиги
Вратарь Иван Пономаренко подписал контракт с «Подольем»
07 июля 2025, 22:02 | Обновлено 07 июля 2025, 22:09
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Перволиговый клуб «Подолье» официально объявил о подписании голкипера Ивана Пономаренко на правах свободного агента.
В новом коллективе вратарь будет выступать под 98-м номером. Условия контракта стороны не разглашают.
Последней командой Ивана стала «Буковина», за которую голкипер выступал в течение двух сезонов. На счету Пономаренко 50 матчей в составе «Буковины», хотя только в 20-ти играх Иван сыграл на ноль.
Напомним, что «Подолье» спаслось от вылета из Первой лиги, переиграв в плей-офф «Колос-2».
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