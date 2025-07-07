ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Днепра перешел к аутсайдеру Первой лиги

Перволиговый клуб «Подолье» официально объявил о подписании голкипера Ивана Пономаренко на правах свободного агента.

В новом коллективе вратарь будет выступать под 98-м номером. Условия контракта стороны не разглашают.

Последней командой Ивана стала «Буковина», за которую голкипер выступал в течение двух сезонов. На счету Пономаренко 50 матчей в составе «Буковины», хотя только в 20-ти играх Иван сыграл на ноль.

Напомним, что «Подолье» спаслось от вылета из Первой лиги, переиграв в плей-офф «Колос-2».