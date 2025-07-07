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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 22:12 | Обновлено 07 июля 2025, 22:19
275
0

НЕВЕРТОН: «Этот гол получился благодаря передаче Марьяна Шведа»

Хавбек Шахтера отличился в спарринге против чешского клуба Словацко

07 июля 2025, 22:12 | Обновлено 07 июля 2025, 22:19
275
0
НЕВЕРТОН: «Этот гол получился благодаря передаче Марьяна Шведа»
ФК Шахтер. Невертон

Вингер «Шахтера» Невертон прокомментировал товарищеский матч с чешским клубом «Словацко» (1:1) в Словении, в котором он отметился забитым голом.

«Мой гол? Я был очень счастлив. Этот гол получился благодаря передаче Марьяна Шведа. Я был в нужном месте в нужное время и сумел забить помочь команде.

Чего не хватило для победы? Мы часто доходили до ворот. Не хватило точности в завершении атак. Но мы работаем над этим. Товарищеские матчи для этого и нужны. Пытаемся исправить это перед Лигой Европы.

Ильвес? Я еще не изучал эту команду. У меня есть личный игровой аналитик. Думаю, за 2 дня до матча он мне пришлет видео о сопернике. Я буду тщательно изучать, чтобы лучше играть на поле.

Итоги сборов? Мы много работали, тренировки были интенсивные и тяжелые. Сейчас мы в хорошей форме, чтобы противостоять любой команде, которая может появиться на нашем пути».

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Невертон товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Словацко контрольные матчи УПЛ Шахтер - Словацко Марьян Швед
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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