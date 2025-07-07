НЕВЕРТОН: «Этот гол получился благодаря передаче Марьяна Шведа»

Вингер «Шахтера» Невертон прокомментировал товарищеский матч с чешским клубом «Словацко» (1:1) в Словении, в котором он отметился забитым голом.

«Мой гол? Я был очень счастлив. Этот гол получился благодаря передаче Марьяна Шведа. Я был в нужном месте в нужное время и сумел забить помочь команде.

Чего не хватило для победы? Мы часто доходили до ворот. Не хватило точности в завершении атак. Но мы работаем над этим. Товарищеские матчи для этого и нужны. Пытаемся исправить это перед Лигой Европы.

Ильвес? Я еще не изучал эту команду. У меня есть личный игровой аналитик. Думаю, за 2 дня до матча он мне пришлет видео о сопернике. Я буду тщательно изучать, чтобы лучше играть на поле.

Итоги сборов? Мы много работали, тренировки были интенсивные и тяжелые. Сейчас мы в хорошей форме, чтобы противостоять любой команде, которая может появиться на нашем пути».