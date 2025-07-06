Украина. Премьер лига06 июля 2025, 20:34 | Обновлено 06 июля 2025, 20:51
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ВИДЕО. Невертон ударом головой сравнял счет для Шахтера
На 71-й минуте горняки уравняли ситуацию в спарринге со Словацко
06 июля 2025, 20:34 | Обновлено 06 июля 2025, 20:51
363
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6 июля в 19:00 в словенском Брдо товарищеский матч играют Шахтер Донецк и чешская команда Словацко.
Шахтер проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер ведет подготовку к квалификации Q1 Лиги Европы, где сыграет с финским Ильвесом (10 и 17 июля).
На 71-й минуте горняки уравняли ситуацию. Невертон ударом головой сравнял счет для Шахтера (1:1).
ГОЛ! 1:1. Невертон, 71 мин
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