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Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 20:34 | Обновлено 06 июля 2025, 20:51
363
0

ВИДЕО. Невертон ударом головой сравнял счет для Шахтера

На 71-й минуте горняки уравняли ситуацию в спарринге со Словацко

06 июля 2025, 20:34 | Обновлено 06 июля 2025, 20:51
363
0
ВИДЕО. Невертон ударом головой сравнял счет для Шахтера
ФК Шахтер

6 июля в 19:00 в словенском Брдо товарищеский матч играют Шахтер Донецк и чешская команда Словацко.

Шахтер проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер ведет подготовку к квалификации Q1 Лиги Европы, где сыграет с финским Ильвесом (10 и 17 июля).

На 71-й минуте горняки уравняли ситуацию. Невертон ударом головой сравнял счет для Шахтера (1:1).

ГОЛ! 1:1. Невертон, 71 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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