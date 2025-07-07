Скандал в УПЛ: судья и тренер прошли полиграф, арбитрам давали 10 тысяч

По информации СМИ, УАФ дисквалифицировала одного из тренеров команды Левый Берег Андрея Запорожана по итогам проверки на полиграфе его и судьи Дениса Шурмана.

Утверждалось, что Запорожан предложил арбитрам 10 тысяч долларов за победу в матче прошлого сезона УПЛ с Рухом (5 тысяч – за ничью). Полиграф Шурмана был более убедительным для УАФ.

Запорожан прошел еще один полиграф, который подтвердил его слова, но УАФ после экспертизы доверилась первому результату полиграфа.

При этом в Левом Береге провели внутреннее расследование, но никаких проблем не нашли.