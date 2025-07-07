Скандал в УПЛ: судья и тренер прошли полиграф, арбитрам давали 10 тысяч
Запорожан прошел даже два полиграфа
По информации СМИ, УАФ дисквалифицировала одного из тренеров команды Левый Берег Андрея Запорожана по итогам проверки на полиграфе его и судьи Дениса Шурмана.
Утверждалось, что Запорожан предложил арбитрам 10 тысяч долларов за победу в матче прошлого сезона УПЛ с Рухом (5 тысяч – за ничью). Полиграф Шурмана был более убедительным для УАФ.
Запорожан прошел еще один полиграф, который подтвердил его слова, но УАФ после экспертизы доверилась первому результату полиграфа.
При этом в Левом Береге провели внутреннее расследование, но никаких проблем не нашли.
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