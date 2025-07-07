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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 20:14 | Обновлено 07 июля 2025, 20:15
546
0

Скандал в УПЛ: судья и тренер прошли полиграф, арбитрам давали 10 тысяч

Запорожан прошел даже два полиграфа

07 июля 2025, 20:14 | Обновлено 07 июля 2025, 20:15
546
0
Скандал в УПЛ: судья и тренер прошли полиграф, арбитрам давали 10 тысяч
ФК Левый Берег. Андрей Запорожан

По информации СМИ, УАФ дисквалифицировала одного из тренеров команды Левый Берег Андрея Запорожана по итогам проверки на полиграфе его и судьи Дениса Шурмана.

Утверждалось, что Запорожан предложил арбитрам 10 тысяч долларов за победу в матче прошлого сезона УПЛ с Рухом (5 тысяч – за ничью). Полиграф Шурмана был более убедительным для УАФ.

Запорожан прошел еще один полиграф, который подтвердил его слова, но УАФ после экспертизы доверилась первому результату полиграфа.

При этом в Левом Береге провели внутреннее расследование, но никаких проблем не нашли.

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Левый Берег Киев Рух Львов Дисциплинарный комитет УЕФА Денис Шурман Андрей Запорожан Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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