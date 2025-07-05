ОФИЦИАЛЬНО. Тренер, который работал в УПЛ, дисквалифицирован на 3 года

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) дисквалифицировал тренера Андрея Запорожана, который работал в киевском клубе «Левый Берег».

По итогам расследования оказалось, что бывший футболист пытался оказать влияние на арбитров во время матча «Рух» – «Левый Берег» (1:0), который состоялся в первом круге Премьер-лиге 2024/25.

«КДК УАФ рассмотрел материалы о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры УАФ Андреем Запорожаном до начала матча 14-го тура чемпионата ФК «Рух» (Львов) – ФК «Левый берег» (Киев), который состоялся 24 ноября 2024 года.

Андрею Запорожану запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.), сроком на 3 (три) года (за несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно: не предлагать, не обещать, не давать или не принимать прямо или косвенно какую-либо неоправданную денежную помощь или иную выгоду в какой-либо форме с целью влияния на совершение действий или бездействия в пределах собственной компетенции.

Запорожану нужно воздерживаться от любого поведения, что вредит или может навредить честности матчей и соревнований; не применять в своей деятельности методы и способы, которые могут иметь незаконное или неправомерное влияние на ход и/или результат матча или соревнований с целью получения преимущества для себя или третьего лица», – сообщили на официальном сайте УАФ.