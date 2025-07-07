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  4. Трабзонспор отклонил предложение Лацио к игроку сборной Украины
Турция
07 июля 2025, 16:39 |
851
2

Трабзонспор отклонил предложение Лацио к игроку сборной Украины

Трансфер Арсения Батагова может сорваться

07 июля 2025, 16:39 |
851
2
Трабзонспор отклонил предложение Лацио к игроку сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

23-летний украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов не перейдет к итальянскому «Лацио» из-за того, что турецкий клуб не доволен суммой предложенного римлянами трансфера.

Об этом сообщает турецкое издание Gunebakis.

Известно, что «Трабзонспор» желает получить за украинца минимум 15 миллионов евро. «Лацио» уже сделал два предложения по поводу украинца. Сначала сумма трансфера достигала 9 миллионов, а затем – 12 млн евро.

Кроме того, на Батагова претендуют еще несколько клубов из Англии и Франции.

Арсений Батагов присоединился к «Трабзонспору» из луганской «Зари». В прошлом сезоне защитник сыграл 23 матча и забил 2 мяча.

Ранее стало известно, что «Трабзонспор» получил предложение по Батагову от «Ноттингем Форест».

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Арсений Батагов трансферы трансферы Серии A Лацио Трабзонспор
Александр Сильченко Источник: Günebakış Haber
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Victor673256ua
Було б непогано, якби Батагов перейшов в якийсь топ чемпіонат
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