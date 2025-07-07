Трабзонспор отклонил предложение Лацио к игроку сборной Украины

23-летний украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов не перейдет к итальянскому «Лацио» из-за того, что турецкий клуб не доволен суммой предложенного римлянами трансфера.

Об этом сообщает турецкое издание Gunebakis.

Известно, что «Трабзонспор» желает получить за украинца минимум 15 миллионов евро. «Лацио» уже сделал два предложения по поводу украинца. Сначала сумма трансфера достигала 9 миллионов, а затем – 12 млн евро.

Кроме того, на Батагова претендуют еще несколько клубов из Англии и Франции.

Арсений Батагов присоединился к «Трабзонспору» из луганской «Зари». В прошлом сезоне защитник сыграл 23 матча и забил 2 мяча.

Ранее стало известно, что «Трабзонспор» получил предложение по Батагову от «Ноттингем Форест».