Два предложения. Украинец может перейти в топ-чемпионат за большие деньги
Арсений Батагов может покинуть «Трабзонспор»
23-летний украинский центральный защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов может уже этим летом сменить клуб.
По информации турецких СМИ, «Трабзонспор» получил два официальных предложения по трансферу украинца – от «Лацио» (10 миллионов евро) и «Ноттингем Форест» (12 миллионов евро).
Турки не горят желанием отпускать украинца, однако готовы выслушать предложение только за 20+ миллионов евро.
В этом сезоне Батагов провел 23 матча, забил 2 гола и отдал один ассист.
Ранее Батагов объяснил роковую ошибку в матче молодежного Евро с Нидерландами.
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