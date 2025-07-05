Два предложения. Украинец может перейти в топ-чемпионат за большие деньги

23-летний украинский центральный защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов может уже этим летом сменить клуб.

По информации турецких СМИ, «Трабзонспор» получил два официальных предложения по трансферу украинца – от «Лацио» (10 миллионов евро) и «Ноттингем Форест» (12 миллионов евро).

Турки не горят желанием отпускать украинца, однако готовы выслушать предложение только за 20+ миллионов евро.

В этом сезоне Батагов провел 23 матча, забил 2 гола и отдал один ассист.

Ранее Батагов объяснил роковую ошибку в матче молодежного Евро с Нидерландами.