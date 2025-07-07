АЛЬКАРАС: «В этом году я начал скользить на траве лучше, чем в прошлом»

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира 2025, переиграв в четвертом круге травяного мейджора «нейтрального» Андрея Рублева за 2 часа и 46 минут.

Вот что сказал испанец на послематчевой пресс-конференции.

Радость от победы

«Я немного помню, как играл в четвертьфинале, кажется, это был матч против Томми Пола на первом корте – довольно хороший матч, теннис высокого уровня. В этом году ощущения немного другие, Уимблдон играет по-другому, все ощущается иначе. Мяч летит медленнее, общее восприятие тоже отличается. Сегодня я показал свой лучший теннис на этом турнире – чувствую себя отлично. Конечно, на Ролан Гаррос все было совсем по-другому – я играл больше матчей на грунте перед турниром. Сейчас стараюсь снова обрести нужные ощущения. Я очень горжусь своей игрой сегодня – она была намного лучше, чем в предыдущих матчах. Надеюсь, что дальше буду чувствовать себя еще более комфортно».

Матч против Кэмерона Норри в четвертьфинале

«Играть с Кэмероном всегда очень трудно – у нас уже были тяжелые матчи в прошлом. Против него играть почти как в кошмаре, если честно – он очень неудобен на задней линии. Я не удивлен, что он в четвертьфинале – видел, как он здорово играет. После поражения на Queen’s он остался тренироваться еще пять дней – утром, днем и вечером. Я это видел, поэтому не удивлен, что он на таком уровне. Здесь он играет дома – зрители будут на его стороне, будет совсем другая атмосфера. Мне нужно быть ментально крепким, сохранять концентрацию на протяжении всего матча, если я хочу победить».

Против левой подачи

«Я не тот игрок, которому обязательно нужен спарринг с левшой, чтобы готовиться. Конечно, это полезно, если знаешь, что будешь играть с левшой – так что, если завтра будет возможность, попробую потренироваться. Для меня всегда непросто играть против левшей – их подача с резким выносом на «адвантейдж» особенно сложна. Хотя, наверное, для всех это сложно. Посмотрим, как Кэмерон будет играть в тот день и как сыграю я. Я постараюсь не думать слишком много о том, что он левша – не фокусироваться на его левой стороне или подачах с «адвантейджа». Просто буду тактически анализировать, что и как делать».

Теннис как спорт одиночек

«Теннис – это ментальный спорт, и то, как ты разговариваешь сам с собой во время матча, очень важно. Я стараюсь всегда быть позитивным. Иногда это тяжело – много мыслей крутится в голове, особенно в длинных матчах. В такие моменты стараешься расслабиться на пару секунд, наполнить голову позитивом, повторяешь себе снова и снова, что можешь справиться, вспоминаешь полезные советы, которые помогают играть лучше».

Обучение скольжению на траве

«В этом году я начал скользить на траве лучше, чем в прошлом, хотя и не могу точно объяснить, почему. В прошлом году у меня это начало получаться только в матче против Тиафо, а в этом году – уже на турнире в Queen’s. Для меня очень важно уверенно скользить по траве – это дает ощущение свободы в движении и уверенности, особенно в защите. На Queen’s я немного боялся перед вторым кругом – это были мои первые часы на траве в сезоне. Но когда начал скользить – все страхи ушли, и я почувствовал себя комфортно».