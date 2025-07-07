Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 15:10 | Обновлено 07 июля 2025, 15:26
589
0

Дарио СРНА: «Шахтер все еще платит за игроков, дорого купленных до войны»

В донецком клубе в очередной раз упрекнули ФИФА

07 июля 2025, 15:10 | Обновлено 07 июля 2025, 15:26
589
0
Дарио СРНА: «Шахтер все еще платит за игроков, дорого купленных до войны»
shakhtar.com. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна похвалил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за помощь, которую тот оказал украинским клубам после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, и наоборот, раскритиковал за отсутствие всяческой поддержки Международную федерацию футбола (ФИФА).

«УЕФА сделал многое. Чеферин, в частности, показал, что ему нравится помогать в трудных ситуациях. С другой стороны, ФИФА ничего не сделала, ничего. Они должны были защищать украинские клубы и игроков с помощью закона, но они этого не сделали».

«Мы все еще платим деньги за игроков, которых купили до войны за высокую трансферную стоимость. Они ушли из «Шахтера», воспользовавшись специальным военным разрешением (Annexe 7 ФИФА – прим. ред.), и их контракты не заморожены. При таких обстоятельствах мы потеряли Тете, Соломона... У них оставалось один-два года по контрактам, а после этого они стали свободными агентами», – сказал Срна.

Также Срна рассказал, как проходило назначение Арды Турана в «Шахтер» и какие задачи поставлены перед новым тренерским штабом.

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Шахтер Донецк УЕФА ФИФА Дарио Срна
Алексей Сливченко Источник: Marca
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