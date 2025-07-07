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Италия
07 июля 2025, 15:13 | Обновлено 07 июля 2025, 15:47
186
0

Милан в ближайшее время подпишет швейцарского полузащитника Брюгге

Ардон Яшари уже согласовал личный контракт и готов переехать в Италию

07 июля 2025, 15:13 | Обновлено 07 июля 2025, 15:47
186
0
Милан в ближайшее время подпишет швейцарского полузащитника Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний швейцарский полузащитник Брюгге Ардон Яшари согласовал личный контракт с Миланом и только ждет, когда бельгийский клуб даст зеленый свет на трансфер.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Николо Скира.

Известно, что Яшари подписал контракт до 2029 г. с возможной пролонгацией еще на год. Остальные детали соглашения Скиря не разглашает.

Ардон Яшари присоединился к Брюгге из швейцарского Люцерна в 2024 году. За один сезон в Бельгии сыграл 54 матча, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач.

По данным портала Transfermarkt, Яшари оценивается в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Милан» интересуется швейцарским полузащитником.

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Милан Брюгге трансферы трансферы Серии A
Александр Сильченко Источник: Николо Скира
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