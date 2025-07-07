Милан в ближайшее время подпишет швейцарского полузащитника Брюгге
Ардон Яшари уже согласовал личный контракт и готов переехать в Италию
22-летний швейцарский полузащитник Брюгге Ардон Яшари согласовал личный контракт с Миланом и только ждет, когда бельгийский клуб даст зеленый свет на трансфер.
Об этом сообщает футбольный инсайдер Николо Скира.
Известно, что Яшари подписал контракт до 2029 г. с возможной пролонгацией еще на год. Остальные детали соглашения Скиря не разглашает.
Ардон Яшари присоединился к Брюгге из швейцарского Люцерна в 2024 году. За один сезон в Бельгии сыграл 54 матча, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач.
По данным портала Transfermarkt, Яшари оценивается в 32 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Милан» интересуется швейцарским полузащитником.
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