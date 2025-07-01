Милан предложит 32 млн за Яшари. Но не за того, который в ЛНЗ

22-летний швейцарский полузащитник «Брюгге» Ардон Яшари может в ближайшее время стать игроком «Милана».

Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

По информации источника, «россонери» предложат за игрока 32 миллиона с бонусами.

Ардон Яшари готов стать игроком итальянского клуба и уже согласовал личные условия контракта до 2030 года. По данным Скиры, он будет получать 2,4 млн евро в год.

В прошлом сезоне Яшари сыграл за «Брюгге» 52 матча в различных турнирах, в которых забил 4 мяча.

Кстати, в черкасском ЛНЗ выступает косоварский полузащитник Мухаррем Яшари. С швейцарским футболистом они однофамильцы.