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  4. Милан предложит 32 млн за Яшари. Но не за того, который в ЛНЗ
Италия
01 июля 2025, 05:45 |
274
0

Милан предложит 32 млн за Яшари. Но не за того, который в ЛНЗ

Игрок «Брюгге» заинтересован в переходе

01 июля 2025, 05:45 |
274
0
Милан предложит 32 млн за Яшари. Но не за того, который в ЛНЗ
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний швейцарский полузащитник «Брюгге» Ардон Яшари может в ближайшее время стать игроком «Милана».

Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

По информации источника, «россонери» предложат за игрока 32 миллиона с бонусами.

Ардон Яшари готов стать игроком итальянского клуба и уже согласовал личные условия контракта до 2030 года. По данным Скиры, он будет получать 2,4 млн евро в год.

В прошлом сезоне Яшари сыграл за «Брюгге» 52 матча в различных турнирах, в которых забил 4 мяча.

Кстати, в черкасском ЛНЗ выступает косоварский полузащитник Мухаррем Яшари. С швейцарским футболистом они однофамильцы.

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Александр Сильченко Источник: Николо Скира
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