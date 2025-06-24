Ключевой игрок. ЛНЗ назвал лучшего игрока сезона 2024/25

Представитель Украинской Премьер-лиги, ЛНЗ Черкассы, определил лучшего футболиста в сезоне 2024/25.

По информации клуба, болельщики отдали наибольшее количество голосов за Мухаррема Яшари, который обошел в списке всех одноклубников.

В течение сезона Яшари отыграл 30 поединков, оформив пять голов и восемь результативных передач.

К тому же Мухаррем шесть раз за прошлый сезон становился игроком месяца.