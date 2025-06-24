Украина. Премьер лига24 июня 2025, 21:51 | Обновлено 24 июня 2025, 22:02
144
0
Ключевой игрок. ЛНЗ назвал лучшего игрока сезона 2024/25
Мухаррем Яшари получил самое большое количество голосов от фанатов
24 июня 2025, 21:51 | Обновлено 24 июня 2025, 22:02
144
0
Представитель Украинской Премьер-лиги, ЛНЗ Черкассы, определил лучшего футболиста в сезоне 2024/25.
По информации клуба, болельщики отдали наибольшее количество голосов за Мухаррема Яшари, который обошел в списке всех одноклубников.
В течение сезона Яшари отыграл 30 поединков, оформив пять голов и восемь результативных передач.
К тому же Мухаррем шесть раз за прошлый сезон становился игроком месяца.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 июня 2025, 08:51 9
Александр может продолжить карьеру в «Эвертоне»
Футбол | 24 июня 2025, 07:30 2
На старте плей-офф Интер Майами сыграет с ПСЖ, Палмейрас встретится с Ботафого
Футбол | 24.06.2025, 22:05
Теннис | 24.06.2025, 15:44
Футбол | 24.06.2025, 14:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.06.2025, 06:35 1
23.06.2025, 00:09 2
23.06.2025, 01:18 3
23.06.2025, 08:15 5
23.06.2025, 05:05 4
24.06.2025, 07:47 2
23.06.2025, 06:59
23.06.2025, 08:49 3