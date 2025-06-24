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  4. Ключевой игрок. ЛНЗ назвал лучшего игрока сезона 2024/25
Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 21:51 | Обновлено 24 июня 2025, 22:02
144
0

Ключевой игрок. ЛНЗ назвал лучшего игрока сезона 2024/25

Мухаррем Яшари получил самое большое количество голосов от фанатов

24 июня 2025, 21:51 | Обновлено 24 июня 2025, 22:02
144
0
Ключевой игрок. ЛНЗ назвал лучшего игрока сезона 2024/25
ФК ЛНЗ. Мухаррем Яшари

Представитель Украинской Премьер-лиги, ЛНЗ Черкассы, определил лучшего футболиста в сезоне 2024/25.

По информации клуба, болельщики отдали наибольшее количество голосов за Мухаррема Яшари, который обошел в списке всех одноклубников.

В течение сезона Яшари отыграл 30 поединков, оформив пять голов и восемь результативных передач.

К тому же Мухаррем шесть раз за прошлый сезон становился игроком месяца.

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ЛНЗ Черкассы Мухаррем Яшари чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший игрок
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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