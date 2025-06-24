Украина. Премьер лига24 июня 2025, 20:55 | Обновлено 24 июня 2025, 20:59
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Стало известно, с кем сыграют Карпаты во время сборов в Украине
Львовский клуб встретится с двумя украинскими командами
24 июня 2025, 20:55 | Обновлено 24 июня 2025, 20:59
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Львовские «Карпаты» определились назвали имена команд, с которыми сыграют во время сборов в украинском селе Бартатов.
Перед выездом за границу «львы» проведут два поединка против других представителей чемпионата Украины.
Сначала, 1 июля, «Карпаты» сыграют против «Куликов-Белки» (Вторая лига), далее – 5 июля игра с «Агробизнесом» (Первая лига).
Соперники «Карпат» на летний сбор в Украине:
- 01.07.25 – «Куликов-Белка»
- 05.07.25 – «Агробизнес»
Напомним, что «Карпаты» 8 июля отправятся в Австрию, где команду будет ждать второй сбор.
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Комментарии 1
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ну я думаю мало чого встигнуть награти за ці два поєдинка
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