Стало известно, с кем сыграют Карпаты во время сборов в Украине

Львовские «Карпаты» определились назвали имена команд, с которыми сыграют во время сборов в украинском селе Бартатов.

Перед выездом за границу «львы» проведут два поединка против других представителей чемпионата Украины.

Сначала, 1 июля, «Карпаты» сыграют против «Куликов-Белки» (Вторая лига), далее – 5 июля игра с «Агробизнесом» (Первая лига).

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Соперники «Карпат» на летний сбор в Украине:

01.07.25 – «Куликов-Белка»

05.07.25 – «Агробизнес»

Напомним, что «Карпаты» 8 июля отправятся в Австрию, где команду будет ждать второй сбор.