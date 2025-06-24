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Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 20:55 | Обновлено 24 июня 2025, 20:59
155
1

Стало известно, с кем сыграют Карпаты во время сборов в Украине

Львовский клуб встретится с двумя украинскими командами

24 июня 2025, 20:55 | Обновлено 24 июня 2025, 20:59
155
1
Стало известно, с кем сыграют Карпаты во время сборов в Украине
ФК Карпаты

Львовские «Карпаты» определились назвали имена команд, с которыми сыграют во время сборов в украинском селе Бартатов.

Перед выездом за границу «львы» проведут два поединка против других представителей чемпионата Украины.

Сначала, 1 июля, «Карпаты» сыграют против «Куликов-Белки» (Вторая лига), далее – 5 июля игра с «Агробизнесом» (Первая лига).

Соперники «Карпат» на летний сбор в Украине:

  • 01.07.25 – «Куликов-Белка»
  • 05.07.25 – «Агробизнес»

Напомним, что «Карпаты» 8 июля отправятся в Австрию, где команду будет ждать второй сбор.

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Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Агробизнес Куликов-Белка
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Andromed
ну я думаю мало чого встигнуть награти за ці два поєдинка
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