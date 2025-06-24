Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новый тренер Ворсклы рассказал о задаче на сезон и трансферах
Украина. Первая лига
24 июня 2025, 20:31 | Обновлено 24 июня 2025, 20:41
528
2

Новый тренер Ворсклы рассказал о задаче на сезон и трансферах

Любенович нацелен вернуть команду в УПЛ

24 июня 2025, 20:31 | Обновлено 24 июня 2025, 20:41
528
2
Новый тренер Ворсклы рассказал о задаче на сезон и трансферах
ФК Минай. Желько Любенович

Ворскла, которая начнет сезон в Первой лиги, новым тренером назначила Желько Любеновича. Новый наставник рассказал, что задачей будет возвращение в элиту.

«Рад, что возглавил такую команду. Буду делать все, чтобы вернуть Ворсклу туда, где ее место. Вы знаете, что команда всегда была в УПЛ. Эмоции положительные, меня встретили прекрасно. Долго не думал после звонка руководства клуба. Уточнил вопросы по амбициям клуба и решил, что нам нужно двигаться дальше вместе. Болельщики Ворсклы могут не сомневаться в моих амбициях».

«Трансферы? Посмотрим еще, кто останется в команде. Я уже переговорил с некоторыми игроками. Есть время до старта сборов. Надеюсь сделать команду, которая понравится болельщикам и выполнит задачу», – сказал Любенович.

По теме:
Стало известно, с кем сыграют Карпаты во время сборов в Украине
ФОТО. Соблазнительное селфи жены футболиста Шахтера покорило сеть
ВИДЕО. Подготовка к еврокубкам. Динамо провело первую тренировку сезона
Ворскла Полтава Желько Любенович Первая лига Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Ворскла
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как играет Брайан Медина, которым интересуется Динамо
Футбол | 24 июня 2025, 20:39 0
ВИДЕО. Как играет Брайан Медина, которым интересуется Динамо
ВИДЕО. Как играет Брайан Медина, которым интересуется Динамо

Защитник выступает за колумбийский клуб Америка де Кали

Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Футбол | 24 июня 2025, 08:51 8
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко

Александр может продолжить карьеру в «Эвертоне»

Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
Футбол | 23.06.2025, 23:36
Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
Хоккейный сепаратизм. Что стоит за намерением Кэпиталз играть в Балтии
Хоккей | 24.06.2025, 16:50
Хоккейный сепаратизм. Что стоит за намерением Кэпиталз играть в Балтии
Хоккейный сепаратизм. Что стоит за намерением Кэпиталз играть в Балтии
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
Футбол | 24.06.2025, 00:50
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Компанія в Першій лізі підібралась цікава. 
Ответить
0
Galushka_na_maximalkah
Давай, Желько, жги!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
23.06.2025, 02:12 6
Бокс
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
24.06.2025, 07:30 2
Футбол
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
23.06.2025, 05:05 4
Футбол
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
24.06.2025, 08:24 7
Бокс
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
23.06.2025, 06:55
Бокс
Фьюри выбрал фаворита реванша за все пояса между Усиком и Дюбуа
Фьюри выбрал фаворита реванша за все пояса между Усиком и Дюбуа
23.06.2025, 05:01
Бокс
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
24.06.2025, 01:45 19
Футбол
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
24.06.2025, 03:07 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем