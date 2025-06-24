Новый тренер Ворсклы рассказал о задаче на сезон и трансферах

Ворскла, которая начнет сезон в Первой лиги, новым тренером назначила Желько Любеновича. Новый наставник рассказал, что задачей будет возвращение в элиту.

«Рад, что возглавил такую команду. Буду делать все, чтобы вернуть Ворсклу туда, где ее место. Вы знаете, что команда всегда была в УПЛ. Эмоции положительные, меня встретили прекрасно. Долго не думал после звонка руководства клуба. Уточнил вопросы по амбициям клуба и решил, что нам нужно двигаться дальше вместе. Болельщики Ворсклы могут не сомневаться в моих амбициях».

«Трансферы? Посмотрим еще, кто останется в команде. Я уже переговорил с некоторыми игроками. Есть время до старта сборов. Надеюсь сделать команду, которая понравится болельщикам и выполнит задачу», – сказал Любенович.