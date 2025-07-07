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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 21:54 |
190
0

Экс-капитан Динамо сообщил, против кого было труднее всего играть

Морозюк выделил Рикарду Куарежму

07 июля 2025, 21:54 |
190
0
Экс-капитан Динамо сообщил, против кого было труднее всего играть
ФК Динамо. Николай Морозюк

Бывший капитан «Динамо» Киев украинский хавбек Николай Морозюк назвал футболиста, против которого ему было труднее всего играть. Морозюк выделил бывшую звезду сборной Португалии Рикарду Куарежму.

«Было трудно играть против Виллиана, мне нравились игры против быстрых футболистов, поставлю бразильца на второе место. А на первое – Рикардо Куарежму. У него была нестандартная техника. Он показывал мастер-класс», – сказал Николай Морозюк.

Ранее Морозюк поделился мнением относительно работы нынешнего наставника «бело-синих» Александра Шовковского.

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Рикарду Куарежма Динамо Киев Украинская Премьер-лига Виллиан чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Instagram
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