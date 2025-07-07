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Италия
07 июля 2025, 16:47 | Обновлено 07 июля 2025, 16:52
123
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта приобрела партнера Малиновского, которому всего 17

Онест Аханор попробует себя в одном из самых сильных клубов Италии

07 июля 2025, 16:47 | Обновлено 07 июля 2025, 16:52
123
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта приобрела партнера Малиновского, которому всего 17
IMAGO. Онест Аханор

Итальянская «Аталанта» официально оформила трансфер 17-летнего левого защитника «Дженоа» Онеста Аханора.

Согласно информации портала Transfermarkt, «Аталанте» пришлось отдать за молодого футболиста 17 миллионов евро. Договор между игроком и «богиней» подписан до лета 2028 года.

Онест лишь в сезоне 2024/25 был переведен в основную команду «Дженоа». Тренерский штаб не сильно доверял Аханору, поэтому футболист провел шесть официальных матчей за «грифонов» и отдал один ассист.

Напомним, что тренер «Дженоа» отказался от трансфера известного английского форварда.

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Аталанта Дженоа чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A Руслан Малиновский
Андрей Витренко Источник: ФК Аталанта Бергамо
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