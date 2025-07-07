ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта приобрела партнера Малиновского, которому всего 17

Итальянская «Аталанта» официально оформила трансфер 17-летнего левого защитника «Дженоа» Онеста Аханора.

Согласно информации портала Transfermarkt, «Аталанте» пришлось отдать за молодого футболиста 17 миллионов евро. Договор между игроком и «богиней» подписан до лета 2028 года.

Онест лишь в сезоне 2024/25 был переведен в основную команду «Дженоа». Тренерский штаб не сильно доверял Аханору, поэтому футболист провел шесть официальных матчей за «грифонов» и отдал один ассист.

Напомним, что тренер «Дженоа» отказался от трансфера известного английского форварда.