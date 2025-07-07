ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта приобрела партнера Малиновского, которому всего 17
Онест Аханор попробует себя в одном из самых сильных клубов Италии
Итальянская «Аталанта» официально оформила трансфер 17-летнего левого защитника «Дженоа» Онеста Аханора.
Согласно информации портала Transfermarkt, «Аталанте» пришлось отдать за молодого футболиста 17 миллионов евро. Договор между игроком и «богиней» подписан до лета 2028 года.
Онест лишь в сезоне 2024/25 был переведен в основную команду «Дженоа». Тренерский штаб не сильно доверял Аханору, поэтому футболист провел шесть официальных матчей за «грифонов» и отдал один ассист.
Напомним, что тренер «Дженоа» отказался от трансфера известного английского форварда.
𝑯𝒐𝒏𝒆𝒔𝒕 𝒊𝒔 𝒉𝒆𝒓𝒆! ✍️🖤💙 @newbalance | #GoAtalantaGo pic.twitter.com/4E0qFi4fwQ— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 4, 2025
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