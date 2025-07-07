Наставник Малиновского заблокировал трансфер именитого футболиста

Бывший форвард «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди продолжает находиться в поисках нового клуба после того, как стал свободным агентом.

По информации источника, в услугах 38-летнего чемпиона Англии был заинтересован итальянский «Дженоа», но переход футболиста сорвался в последний момент. Представители клуба Серии А провели успешные переговоры с англичанином и готовились подписать контракт.

Однако, наставник команды Патрик Виейра заблокировал трансфер Варди и сообщил руководству, что не заинтересован в сотрудничестве с именитым игроком. После этого решение, руководство «Дженоа» было вынуждено прекратить контакты с форвардом.

Джейми провел 13 лет в составе «Лестера», с которым завоевал чемпионский титул Английской Премьер-лиги. После завершения сезона 2024/25 игрок получил статус свободного агента, а его команда вылетела из элитного дивизиона. В прошлой кампании Варди провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил десять голов и отдал четыре результативные передачи.

Стоит отметить, что в составе «Дженоа» выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, который мог бы стать одноклубником именитого форварда.