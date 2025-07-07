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Италия
07 июля 2025, 11:19 |
926
1

Наставник Малиновского заблокировал трансфер именитого футболиста

Джейми Варди не будет играть в чемпионате Италии за «Дженоа»

07 июля 2025, 11:19 |
926
1
Наставник Малиновского заблокировал трансфер именитого футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

Бывший форвард «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди продолжает находиться в поисках нового клуба после того, как стал свободным агентом.

По информации источника, в услугах 38-летнего чемпиона Англии был заинтересован итальянский «Дженоа», но переход футболиста сорвался в последний момент. Представители клуба Серии А провели успешные переговоры с англичанином и готовились подписать контракт.

Однако, наставник команды Патрик Виейра заблокировал трансфер Варди и сообщил руководству, что не заинтересован в сотрудничестве с именитым игроком. После этого решение, руководство «Дженоа» было вынуждено прекратить контакты с форвардом.

Джейми провел 13 лет в составе «Лестера», с которым завоевал чемпионский титул Английской Премьер-лиги. После завершения сезона 2024/25 игрок получил статус свободного агента, а его команда вылетела из элитного дивизиона. В прошлой кампании Варди провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил десять голов и отдал четыре результативные передачи.

Стоит отметить, что в составе «Дженоа» выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, который мог бы стать одноклубником именитого форварда.

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Дженоа Лестер Джейми Варди Патрик Виейра Руслан Малиновский трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A свободный агент
Николай Титюк Источник: La Repubblica
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Brian
Гравець може і не поганий, але в 38 років дорога в США або до арабів.
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Теннис
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