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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 13:45 | Обновлено 07 июля 2025, 14:01
704
3

Украинский клуб опубликовал заявление после дисквалификации тренера

«Левый Берег» не согласен с отстранением Андрея Запорожана

07 июля 2025, 13:45 | Обновлено 07 июля 2025, 14:01
704
3
Украинский клуб опубликовал заявление после дисквалификации тренера
ФК Левый Берег Киев

Украинский футбольный клуб «Левый Берег» опубликовал официальное заявление, в котором прокомментировал дисквалификацию тренера Андрея Запорожана:

«Футбольный клуб «Левый Берег» официально заявляет, что не согласен с решением Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола о наложении дисциплинарного взыскания на представителя нашего клуба.

Выглядит так, что решение базируется исключительно на субъективных утверждениях одного из участников событий, без прямого или материального доказательства.

Отметим также, что клуб и его представитель с первых этапов рассмотрения дела всесторонне содействовали расследованию: предоставили исчерпывающие письменные и устные объяснения, а также добровольно прошли полиграфологическое исследование. Такая открытая позиция свидетельствует о готовности клуба к прозрачному и беспристрастному выяснению всех обстоятельств дела.

В связи с этим клуб считает решение КДК УАФ необоснованным и нарушающим право на справедливое рассмотрение.

ФК «Левый Берег» готовит апелляционную жалобу в Апелляционный комитет УАФ с целью отмены решения КДК. Мы надеемся на объективный пересмотр дела и учет всех доказательств, предоставленных стороной защиты.

Клуб также оставляет за собой право обратиться в международные футбольные структуры, если ситуация не будет урегулирована справедливо и в соответствии с принципами честной игры.

Обвинения в попытке неправомерного влияния на арбитров не только не подтверждены доказательствами, но и противоречат ценностям и принципам, которыми руководствуется наш клуб в своей деятельности», – сообщила пресс-служба команды.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Андрей Запорожан КДК УАФ дисквалификация
Николай Титюк Источник: ФК Левый Берег
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Толян
Клуб УПЛ?
Вже навіть на знають хто є хто на цьому сайті.
Боже, що за делитантизм на цьому сайті? Прірва якась між іншими сайтами у професіоналізмі...
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+1
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Andromed
цікаву чи на цьому етапі виправдять тренера Лівого Берега чи ні
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0
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