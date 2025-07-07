Украинский клуб опубликовал заявление после дисквалификации тренера

Украинский футбольный клуб «Левый Берег» опубликовал официальное заявление, в котором прокомментировал дисквалификацию тренера Андрея Запорожана:

«Футбольный клуб «Левый Берег» официально заявляет, что не согласен с решением Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола о наложении дисциплинарного взыскания на представителя нашего клуба.

Выглядит так, что решение базируется исключительно на субъективных утверждениях одного из участников событий, без прямого или материального доказательства.

Отметим также, что клуб и его представитель с первых этапов рассмотрения дела всесторонне содействовали расследованию: предоставили исчерпывающие письменные и устные объяснения, а также добровольно прошли полиграфологическое исследование. Такая открытая позиция свидетельствует о готовности клуба к прозрачному и беспристрастному выяснению всех обстоятельств дела.

В связи с этим клуб считает решение КДК УАФ необоснованным и нарушающим право на справедливое рассмотрение.

ФК «Левый Берег» готовит апелляционную жалобу в Апелляционный комитет УАФ с целью отмены решения КДК. Мы надеемся на объективный пересмотр дела и учет всех доказательств, предоставленных стороной защиты.

Клуб также оставляет за собой право обратиться в международные футбольные структуры, если ситуация не будет урегулирована справедливо и в соответствии с принципами честной игры.

Обвинения в попытке неправомерного влияния на арбитров не только не подтверждены доказательствами, но и противоречат ценностям и принципам, которыми руководствуется наш клуб в своей деятельности», – сообщила пресс-служба команды.