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Уимблдон
07 июля 2025, 14:03 | Обновлено 07 июля 2025, 14:09
82
0

ЗИГЕМУНД: «Я иду к сетке, люблю укороченные удары, слайсы, меняю темп»

Немецкая теннисистка пообщалась с журналистами на пресс-конференции

07 июля 2025, 14:03 | Обновлено 07 июля 2025, 14:09
82
0
ЗИГЕМУНД: «Я иду к сетке, люблю укороченные удары, слайсы, меняю темп»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаура Зигемунд

37-летняя немецкая теннисистка Лаура Зигемунд впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Уимблдона и во второй раз на турнирах Grand Slam. Ее соперницей на этой стадии британского мейджора будет первая ракетка мирового рейтинга Арина Соболенко.

Зигемунд пообщалась с журналистами на пресс-конференции.

Гордость и удивление от собственного успеха: Зигемунд хочет большего на Уимблдоне 2025

«Я бы никогда не поверила, что смогу выйти в четвертьфинал здесь, особенно на этом этапе своей карьеры. Впрочем, теннис иногда очень прост, это чистая математика. Все сводится к поиску правильных тактических решений и их точному исполнению. У меня всегда хватало смелости играть против сильных соперников на больших аренах. Мне не важно, кто на другой стороне сетки – я просто анализирую игру оппонента и сосредотачиваюсь на себе.

Я очень горжусь своим уровнем, но стараюсь не слишком радоваться, ведь у меня еще есть работа, которую нужно завершить, я профессионал. Возможно, я смогу по-настоящему оценить этот результат только после завершения турнира, потому что хочу оставаться сфокусированной. Я знаю, что есть аспекты, которые нужно улучшить, и мне придется это сделать, если я хочу продолжать этот путь».

Неожиданный прорыв на траве

«Моим любимым покрытием всегда был грунт, и каждый год я по максимуму использовала этот отрезок сезона, а на траву переходила без должной подготовки. Мне всегда казалось, что как только я начинаю привыкать к траве – сезон уже заканчивается. Но я действительно считаю, что мои игровые качества хорошо подходят для этого покрытия: я уверенно иду к сетке, люблю укороченные удары, слайсы, меняю темп. В этом году мне удалось хорошо потренироваться и удачно сыграть в Ноттингеме – это прибавило уверенности».

Неудобный стиль игры и поведение на корте

«Я не строю свою манеру игры или поведения на корте с целью раздражать соперников – так просто получается со многими из них. У меня очень необычный стиль, и это не всем нравится. Я всегда вносила разнообразие в свою игру, но теперь мне также удалось повысить агрессию ударов с задней линии.

Могу вас заверить, что я не ищу конфронтации с оппонентками, но я понимаю, что у меня есть спорные привычки – например, время между розыгрышами или моя невербальная реакция. Но я делаю это для себя, я остаюсь верной себе и не меняю свое поведение в зависимости от того, кто напротив или в каком контексте проходит матч».

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Расписание матчей украинских теннисистов на Уимблдоне-2025 на 7 июля
Определены две четвертьфинальные пары Уимблдона-2025 у мужчин
Уимблдон-2025 Лаура Зигемунд Арина Соболенко
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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