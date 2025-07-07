Гвардиола намерен забрать финалиста ЛЧ, которым интересовалась Барселона
Клаусула защитника «Интера» Дензела Дюмфриса составляет 25 млн евро до 15 июля
Защитник итальянского «Интера» и сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис с высокой вероятностью покинет Серию А во время летнего трансферного окна.
В услугах финалиста Лиги чемпионов заинтересован лично главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. Испанская «Барселона» планировала подписать 29-летнего нидерландца, но из-за финансовых проблем была вынуждена отказаться от перехода Дензела.
Таким образом, «горожане» остались главным претендентом на футболиста, клаусула которого составляет всего 25 млн евро, но активировать ее нужно до 15 июля. Такой пункт прописан в контракте защитника.
В сезоне 2024/25 Дюмфрис провел 29 матчей в чемпионате, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи. Кроме того, защитник помог «Интеру» пробиться в финал Лиги чемпионов, где сыграл 12 матчей (2+3).
Контракт футболиста с миланским клубом истекает в июне 2028 года.
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