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  4. Интер согласился забрать капитана Барселоны. Готовят первое предложение
Испания
07 июля 2025, 11:54 |
1034
1

Интер согласился забрать капитана Барселоны. Готовят первое предложение

Финалист Лиги чемпионов провел первые переговоры с окружением Марка-Андре тер Штегена

07 июля 2025, 11:54 |
1034
1
Интер согласился забрать капитана Барселоны. Готовят первое предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Голкипер и капитан испанской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген с высокой вероятностью покинет чемпионат Испании во время летнего трансферного окна.

Тренерский штаб каталонского клуба не рассчитывает на опытного футболиста и уже сообщил ему о своем решении – немецкий вратарь должен искать новую команду.

По информации испанской прессы, в услугах 33-летнего тер Штегена заинтересован итальянский «Интер», который может потерять своего первого номера. У Яна Зоммера остался всего один год по контракту и он получил привлекательное предложение от турецкого «Галатасарая».

В Милане уверены, что швейцарец покинет Серию А ради турецкого клуба, поэтому вышли на трансферный рынок. Представители финалиста Лиги чемпионов провели первые переговоры с окружением тер Штегена и готовят официальное предложение «Барселоне».

Ожидается, что каталонский клуб не будет препятствовать уходу капитана, который провел всего восемь матчей в чемпионате в прошлом сезоне. В Испании не верят, что немецкий вратарь вернется в прежнюю форму после травм и операций.

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Интер Милан Барселона чемпионат Турции по футболу Галатасарай Ян Зоммер Марк-Андре тер Штеген трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Николай Титюк Источник: Barca Universal
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Mark4854590
Марк-Андре тер Штеген класний кіпер. Для Інтера це буде класний варіант
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